Mesut Özil'in rotaları: Fenerbahçe ya da MLS
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Mesut Özil için Arsenal'dan sonra iki seçenek var: MLS ya da Fenerbahçe.
Uzun süredir Arsenal'dana ayrılması gündemde olan 31 yaşınadaki orta saha oyuncusu Özil, The Sun gazetesinin haberine göre Haziran 2021'de sözleşmesi sona erdikten sonra yalnızca Türkiye'ye ya da Amerika'ya gitmeyi planlıyor.
Salgın sebebiyle lige verilen aranın ardından hiç forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun Arsenal'dan sonra MLS'te bir kulüpte veya Fenerbahçe'de forma giymek istediği öne sürüldü.
Arsenal formasıyla bugüne kadar 271 resmi mücadelede görev alan Özil, 47 gol 75 asistlik katkı sağladı...