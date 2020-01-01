Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Son dönemlerde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in durumuyla ilgili menajerinden önemli açıklamalar geldi...

'de bu sezon Premier Lig oyuncu listesinde yer almayan ve Ocak ayında takımdan ayrılabileceği konuşulan Mesut Özil'in durumuyla ilgili menajeri Dr. Erkut Söğüt'ten önemli açıklamalar geldi.

Bilindiği üzere sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut'un adı son dönemlerde sıkça ile anılıyordu.

Fanatik'e açıklamalarda bulunan Dr. Erkut Söğüt, Fenerbahçe yetkilileriyle bir görüşme yaptıklarını doğrularken, "Mesut Özil'in Arsenal ile halen 6 aylık bir sözleşmesi var. Futbolu özlediği aşikar. Arsenal formasını tekrar giyebilmek için de çok çalışıyor, çalışmaya da devam edecek. Fenerbahçe ile durumumuzu açıkça belirtmek gerekirse, bazı görüşmelerimiz oldu. Kulübün en yetkili kişileriyle bire bir konuştuk. Ancak transfer konusunda şu an için değişen bir şey yok. Bu şartlarda görünen o ki Mesut, sezonu Arsenal'de tamamlayacak." dedi.

Daha fazla takım

32 yaşındaki Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu, 2013'ten bu yana Arsenal forması giyiyor.