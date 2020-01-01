Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Erkut Söğüt, adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in durumuyla ilgili üstü kapalı konuştu...

Son dönemlerde 'de eleştiri oklarının hedefinde olan Mesut Özil'in adı sıkça ile anılıyordu.

Mesut'un menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili net bir bilgi veremeyeceğini söyledi.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Erkut Söğüt, "Mesut Özil ve Fenerbahçe konusu hakkında konuşamam. Ben aynı zamanda avukatım. Mesut'un değil, Arsenal'in de menajerliğini yapıyorum bu iş içerisinde. O yüzden hiçbir şekilde gizlilik ilkesine göre konuşma hakkım yok. Hem kendimi hem oyuncumu gereksiz bir duruma sokmak istemiyorum. İleriye yönelik olarak konuşacak olursak; Mesut Özil'in bir yıllık sözleşmesi var. Bir sene daha Arsenal'de olacak. Bu konuda bir değişiklik olmayacak. O yüzden ondan sonra ne olur, zaman gösterecek. Mesut 32 yaşına gelmiş olacak ve kariyerinde birkaç sene daha olacak. Mesut ve ailesi bir karar verecek. En hayırlısı neyse o olacak." dedi.

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"Mesut kendisini hazır tutuyor"

31 yaşındaki oyuncunun çalışmalarına evinden devam ettiğini de anlatan Erkut Söğüt, şöyle devam etti: "Mesut kulübün verdiği program doğrultusunda çalışıyor. Evinde kendini hazır tutuyor. Antrenman sahalarına kısıtlı gruplar halinde gidip çalışıyorlar. Önce tek kişiydi, şimdi 2-3 kişiye doğru çıkıyor. Başka ülkelerde de böyle oluyor. Mesut'un burada bir şansı var, kızı oldu, baba oldu Mesut. O yüzden hayatı çok güzel. Her gün kızının yanında. Bundan daha güzel bir şey olamaz bir baba için. Aynı zamanda antrenmanlara devam ediyor ve sabırsızlıkla liglerin başlamasını bekliyor. Öteki futbolcular gibi futbol oynamak istiyor."

"Transfer piyasası değişecek"

Erkut Söğüt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulüplerin mali sıkıntı çekmeye başlamalarının transfer piyasasını da etkileyeceğini belirtirken, "Futbol transferleri açısından beklentimiz, çok büyük futbolcuların yine çok büyük rakamlara transfer olması. Ancak, onun altındaki futbolcuların biraz yüksek transfer bedelleri vardı, bu düşecek. Orta ölçek kalkacak, ucuz futbolcular ve en üst düzey futbolcular olacak. Takaslar ve kiralamalar başlayacak. Daha da çoğalacak." diye konuştu.