Mesut Özil'in menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!

Meust Özil'in menajeri, Goal'e yaptığı açıklamalarla yıldız futbolcunun geleceği hakkındaki spekülasyonlara noktayı koydu.

ÖZEL HABER

Son dönemlerde Arsenal'den ayrılabileceği konuşulan Mesut Özil'in geleceği hakkındaki spekülasyonlara menajeri Erkut Söğüt'ten yanıt geldi.

Bilindiği üzere 30 yaşındaki yıldız futbolcu Unai Emery yönetiminde son haftalarda ilk 11'de şans bulmakta zorlanıyordu.

Konuyla ilgili Goal'e konuşan Erkut Söğüt, "Mesut'un durumuyla ilgili bir açıklama yapmamayı tercih ediyordum ancak son dönemlerde Arsenal'den ayrılacağı yönündeki iddialar üzerine bu konuyu açıklığa kavuşturarak futbola odaklanmamızda fayda var. Mesut, geleceğini Arsenal'de gördüğü için geçtiğimiz Ocak ayında yeni bir sözleşme imzaladı ve fikrinde de herhangi bir değişiklik yok. 2021'de bitecek olan sözleşmesini tamamlamak istiyor. Hatta belki daha uzun süre de kalabilir." dedi.

Erkut Söğüt, Mesut'un tüm kalbiyle Arsenal'e bağlı olduğunu da vurgularken, "Kulübü seviyor, değerlerini paylaşıyor ve başka bir yerde olmak istemiyor. Bu formayı giymekten, Arsenal'i temsil etmekten gurur duyuyor. Hem takım arkadaşlarıyla, hem teknik heyetle, hem de taraftarla harika ilişkileri var." diye konuştu.

"Mesut, Arsenal'in başarısı için her şeyini verecek"

Söğüt, yıldız futbolcunun Unai Emery'nin gözünden düşmeye başlamasıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Geçen yıl kulüpteki kargaşa herkesi etkilemişti. Bu sezonun ilk yarısı da Mesut için pek iyi geçmedi. Sakatlıklar yaşadı, hastalandı ve Unai Emery'nin uyguladığı yeni sisteme ayak uydurmak için çok çabaladı. Biraz zaman alabilir ama Mesut yeniden kadroya girebilmek ve Arsenal'in başarısı için her şeyini verecek."

"Spekülasyonlar bizim tarafımızdan çıkmıyor"

Mesut'un geleceğinin Arsenal'de olduğunu bir kez daha vurgulayan Erkut Söğüt, şöyle devam etti: "Mesut, Arsenal'e 2013'te geldi ve şu anda kadrodaki birçok isimden daha uzun süredir bu kulüpte. 5.5 yıllık süre içinde tüm bağlılığını ve profesyonelliğini gösterdi. Uzun süreli sakatlıklar yaşamadı, istatistiklerin de gösterdiği üzere belli bir istikrarı yakaladı. Mesut'un geleceği hakkındaki spekülasyonlar onun veya benim üzerimden çıkmıyor çünkü durum çok net: Onun geleceği Arsenal'de. Hepsi bu."