Mesut Özil, üç yıl aradan sonra bir ilki başardı

Fenerbahçe’nin Eintracht Frankfurt karşısındaki golünü kaydeden Mesut Özil, üç yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’a konuk oldu.

Mesut Özil’in golüyle 10. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler, 41. dakikada Lammers’in golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında penaltı kazanan Fenerbahçe’de Pelkas, vuruştan ilk etapta yararlanamadı ve Berisha topu ağlarla buluşturdu. Ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Almanya'dan bir puanla dönmüş oldu.

Takımının tek golünün sahibi olan Mesut Özil ise üç yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Mesut, üç yıllık aranın ardından geri döndü

10. dakikada skoru Fenerbahçe lehine çeviren Mesut Özil, Opta verilerine göre Eylül 2018’den bu yana Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.

Yıldız oyuncu, bir önceki golünü ise Arsenal formasıyla Vorskla Poltava karşısında kaydetmişti.

1 - Mesut Özil, Avrupa kupalarında Eylül 2018'den (Arsenal vs Vorskla Poltava) bu yana ilk golünü Fenerbahçe formasıyla Eintracht Frankfurt'a attı. Dokunuş. pic.twitter.com/eZeMyhHOU9 — OptaCan (@OptaCan) September 16, 2021

Mesut Özil’in performansı

Fenerbahçe’nin 10 numarası attığı golün yanı sıra hücumda genel olarak etkili bir performans gösterdi.

76 dakika sahada kalan oyuncu, 42 kez topla buluştu ve %72 pas isabet oranıyla maçı tamamladı. Yıldız oyuncu, ayrıca üç kilit pas verdi.

C Grubu’ndaki diğer maçta neler oldu?

Fenerbahçe’nin yer aldığı C Grubu’ndaki diğer karşılaşmada ise Olympiakos, Antwerp’i 2-1 mağlup etti.

Antwerp’in golü ise Fenerbahçe’den kiralanan Mbwana Samatta’dan geldi.

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