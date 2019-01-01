Mesut Özil, Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyor

Ocak ayında kiralık olarak Arsenal'den ayrılabileceği konuşulan Mesut Özil'in transferi düşünmediği belirtildi.

Bu sezon Unai Emery yönetiminde yeteri kadar forma şansı bulamayan Mesut Özil'in Ocak ayında Arsenal'den ayrılabileceği konuşuluyordu.

ESPN'in Mesut'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre yıldız futbolcu Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyor ve takımda kalarak forma için mücadele vermek istiyor.

30 yaşındaki oyuncu bu sezon Arsenal forması altında 13'ü ilk 11'de olmak üzere 16 resmi maçta görev almış ve 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti.