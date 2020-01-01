Mesut Özil: Mutluyum çünkü oynuyorum

Arsenal'daki geleceğiyle ilgili kafasında soru işaretleri bulunan Mesut Özil, buna rağmen Arteta'nın gelişinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

2021 yılına kadar İngiltere Premier Lig ekiplerinden ile sözleşmesi bulunan Mesut Özil'in kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Aldığı yüksek maaş ve gösterdiği performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde bulunan Mesut, National'e açıklamalarda bulundu.

Haberin devamı aşağıda

31 yaşındaki oyuncu "Bu sezonun ardından bir yıllık daha kontratım bulunuyor. Başarılı olmak adına yapabileceğim tek şey takım için elimden gelenin en iyisini yapıp, neler olacağını beklemek. Zor bir sezon yaşıyoruz ama tekrar maç kazanmaya başlayıp, puanları toplamak istiyoruz. Belki sezon sonunda ilk 4 sırada yer alabiliriz. Hedefimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Bu sezon zor zamanlar geçirsek de iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

2013-2016 yılları arasında Arsene Wenger'in çalıştırdığı Arsenal kadrosunda Mikel Arteta'yla birlikte yer alan Mesut Özil "Daha takımın başına yeni geldi ama herkes onun ne istediğini biliyor. Kişisel hedefim her zaman sağlıklı bir şekilde kalıp takımıma yardım edebilmek. Unai'nin döneminde zor zamanlar yaşadım ve takımdaki yerimi alamadım. Ancak şimdi mutluyum çünkü oynuyorum" şeklinde konuştu.

Bu sezon Arsenal formasıyla 19 resmi maça çıkan Alman oyuncu, 2 asistlik katkı sağladı.