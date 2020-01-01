Mesut Özil: İki yıldır beni yok etmeye çalışıyorlar

Son olarak pandemi öncesinde forma giyen Mesut Özil, Arsenal'deki geleceğine ilişkin birçok konudan bahsetti.

forması giyen Mesut Özil, takımdaki geleceğinden, maaş kesintisini neden reddettiğine dair birçok açıklamada bulundu.

The Athletic 'e konuşan Mesut Özil, 2021 yılında sona erecek olan sözleşmesi hakkında açık konuşurken, Arsenal için son ana kadar savaşacağını söyledi:

"Durumum oldukça açık. Sözleşmemin son gününe kadar buradayım ve bu kulüp için her şeyimi ortaya koyacağım. Geçmişte takımıma geri dönebileceğimi göstermiştim ve bunu yeniden göstereceğim. Ne zaman ayrılacağıma ben karar veririm, başkaları değil. Dört yıllık bir anlaşma imzaladım ve herkesin buna saygı duyması gerekiyor. Son zamanlarda işler biraz zorlaştı ama Arsenal'ı, kulüpteki insanları ve burada olmayı seviyorum. Burası benim evim."

Daha fazla takım

"Son iki sezonda ne yaşanırsa yaşansın ben mutluyum ve mental olarak güçlüyüm. Takımıma yardım etmek istiyorum ve bunun için savaşacağım. Formda olduğumda, sahada neler yapabileceğimi biliyorum. Mikel Arteta da yapabileceklerimi biliyor ve bana ihtiyacı olduğunda hazır olacağım."

"Bu kararlar saha içinde verilmeli"

Özil, teknik direktör Mikel Arteta ile olan ilişkisinden söz ederken, uzun süredir forma şansı bulamamaktan yakındı:

"Arteta'nın kararına tamamen saygı duyuyorum. Ancak bu kararların sahada verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Pandemi sonrası, neler yapabileceğimi gösterme şansım olmadı. Eğer yeterince formda değilseniz üst üste 10 maç oynamazsınız. Eğer bu maçlarda kötü oynasaydım ve sonrasında kadro dışı bırakılsaydım, bu kararı anlayabilirdim. Ama durum böyle değildi."

"İki yıldır beni yok etmeye çalışıyorlar"

31 yaşındaki futbolcu, pandemi nedeniyle kulüp tarafından teklif edilen maaş kesintisini neden reddetiğini de açıkladı:

"Oyuncular olarak hepimiz katkıda bulunmak istedik. Ancak daha fazla bilgiye ihtiyacımız vardı ve sorularımız cevapsız kaldı. Bu durumda neler olduğunu bilme ve paranın nereye gittiğini öğrenme hakkına sahipsiniz. Dediğim gibi yeterince ayrıntı alamadık. Çok hızlı karar vermemiz gerekiyordu ve fazla baskı vardı."

"Özellikle genç oyuncular için adil değildi. Ben de reddettim. Bebeğimiz yeni doğmuştu ve aileme, hayır kurumlarına olan yükümlülüklerim var. Beni tanıyan insanlar ne kadar cömert olduğumu bilirler. Ayrıca maaş kesintisini tek reddeden oyuncu ben değildim ancak sadece benim adım öne atıldı. İki yıldır beni yok etmeye ve mutsuz etmeye çalışanlar var. Belki de bu karar, sahadaki şansımı etkiledi, bilmiyorum. Ama doğru olduğunu düşündüğüm kararı verdiğim için korkmuyorum."

"Müslümanların da hayatı değerlidir"

Özil, 'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için başlatılan ve protestolarda kullanılan 'Siyahilerin hayatı değerlidir' sloganıyla ilgili olarak ise, "Her insan eşittir. Hangi dinden veya renkten olduğunuz önemli değil. Müslüman, Hristiyan, Yahudi, siyah, beyaz veya başka herhangi bir şey. Hepimiz aynıyız. Dünya, George Floyd için 'Siyahilerin hayatı önemlidir' dedi ve bu çok doğru. Arsenal'in de bunu desteklemesi çok güzeldi. Keşke insanlar, Müslümanlar için de aynı şeyi yapsalardı. Müslümanların da hayatı değerlidir" şeklinde konuştu.