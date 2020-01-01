Mesut Özil: 2021 yılına kadar Arsenal'deyim

Arsenal forması giyen Mesut Özil, 2021'de bitecek olan sözleşmesi boyunca takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Adı birçok takımla anılan Mesut Özil, ile olan sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istiyor. beIN Sports'a konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Sözleşmemden oldukça memnunum. Bu sezon ve gelecek sezon Arsenal'de devam edeceğim" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Geleceğin ne getireceğini söyleyemem. Kendi geleceğim hakkında heyecanlıyım ama neler olacağını bilmiyorum."

Premier Lig'de ilk 4'ün uzağında kalan Arsenal, UEFA ve Federasyon Kupası hedeflerine odaklanmış durumdayken, Özil, teknik direktörleri Mikel Arteta hakkında, "Arsenal'in özünde yer alan erdemleri geri getiriyor. Sahada maç boyunca oyunun hakimiyetini almak ve savaşmak. Bu konular bizimle özellikle çalıştığı şeyler ve bunu görebiliyorsunuz. Herkes mutlu ve gülümsüyor. Arteta'nın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu kulüp için doğru insan" şeklinde konuştu.

Arsenal, Premier Lig'in 13. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Sheffield United'ı ağırlayacak.