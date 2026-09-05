Mestalla mücadelesi öncesi: Flick, Yamal, Jesus ve Hamza'nın akıbetini belirledi

Barcelona, İspanya Ligi'nin dördüncü haftasında yarın pazar günü zorlu bir maça hazırlanıyor. Mestalla Stadı'nda Valencia'ya konuk olacak katalan ekibi, üst üste dördüncü galibiyetini elde etmenin ve puan cetvelinin zirvesine tek başına oturmanın peşinde. Real Madrid'in Real Betis karşısında 1-0 mağlup olması da Barcelona'nın işine yarayacak.

Hansi Flick'in ekibi maça 9 puanla, tam puanla giriyor. Frenkie de Jong ve Ronny Bardghji dışında kadro neredeyse eksiksiz görünüyor. Alman teknik direktör ayrıca, son antrenmanda takımla birlikte yer almamasına rağmen Lamine Yamal'ın hazır olduğuna dair olumlu haberler aldı.

Kadroya 24 oyuncu dahil edildi; Flick maçtan önce bir oyuncuyu kadro dışı bırakacak. Kadro şu şekilde:

Joan García, Cancelo, Dro, Fariñas, Alcáraz, Gavi, Fermín, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Espart, Szczesny, Adeyemi, Christensen, Rodri, Gordon, Gerard Martín, Dani Olmo, Bernal, Koundé, Eric García, Livaković, Hamza.

Kadroda, Elche karşısındaki ligdeki ilk maçında dizinde yaşadığı berelenmenin ardından iyileşen Gavi'nin dönüşü öne çıktı. Sakatlık, ciddi olmadığı teyit edilmeden önce Barcelona içinde endişelere yol açmıştı.

Ayrıca yeni transferler Livaković ve Gabriel Jesus ilk kez takım kadrosunda yer aldı. Brezilyalı forvet, Flick yönetiminde takımla birlikte antrenman programını tamamlarken, Livaković kaleci Joan García'nın yedeği olacak.