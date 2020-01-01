Messi'den 1 milyon euro'luk bağış
Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, şehirdeki bir kamu hastanesine 1 milyon euro'luk bağışta bulundu.
Hospital Clinic isimli Barcelona hastanesi koronavirüs aşısı için çalışmalar yürütüyor ve aynı zamanda hastaların tedavi sürecinde de önemli bir rol oynuyor.
Hastanenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Messi'nin bağış yaptığı doğrulanırken, Mundo Deportivo bağış miktarının 1 milyon euro olduğunu açıkladı.
Katalan kulübünün bir diğer sembolü Pep Guardiola da koronavirüsle mücadelede ilaç ve medikal ekipman alımı gerçekleştiren Angel Soler Daniel Vakfı'na 1 milyon euro bağışlamıştı.
Messi'nin saha içindeki rakiplerinden Cristiano Ronaldo ise menajeri Jorge Mendes'le birlikte Lizbon ve Porto'daki yoğun bakım ünitelerine 1 milyon euro'luk katkıda bulundu.