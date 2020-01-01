Messi'den 1 milyon euro'luk bağış

Arjantinli efsane, koronavirüs hastalarını tedavi eden ve aşı çalışmalarını yürüten bir hastaneye bağışta bulundu.

'nın süper yıldızı , şehirdeki bir kamu hastanesine 1 milyon euro'luk bağışta bulundu.

Hospital Clinic isimli Barcelona hastanesi koronavirüs aşısı için çalışmalar yürütüyor ve aynı zamanda hastaların tedavi sürecinde de önemli bir rol oynuyor.

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Hastanenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Messi'nin bağış yaptığı doğrulanırken, Mundo Deportivo bağış miktarının 1 milyon euro olduğunu açıkladı.

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Katalan kulübünün bir diğer sembolü Pep Guardiola da koronavirüsle mücadelede ilaç ve medikal ekipman alımı gerçekleştiren Angel Soler Daniel Vakfı'na 1 milyon euro bağışlamıştı.

Messi'nin saha içindeki rakiplerinden ise menajeri Jorge Mendes'le birlikte Lizbon ve 'daki yoğun bakım ünitelerine 1 milyon euro'luk katkıda bulundu.