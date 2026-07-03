Messi yine başardı: Tek gecede iki rekor

Lionel Messi, Cuma akşamı 32'li turda Arjantin'in Yeşil Burun Adaları'nı mağlup ettiği maçta Dünya Kupası tarihindeki 20. golünü attı; böylece tarihi rekorunu daha da geliştirdi ve turnuva tarihinin en golcü oyuncusu olarak üstünlüğünü pekiştirdi.

"La Pulga" lakaplı Messi, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda 29. dakikada Lisandro Martínez'in muhteşem pasının ardından topu hassas bir şekilde kontrol edip sol ayağıyla ağlara gönderdi.

39 yaşındaki Messi, 2026 Dünya Kupası'nda sadece 4 maçta gol sayısını 7'ye yükselterek, Dünya Kupası'nda arka arkaya 8 maçta gol atan tarihteki ilk oyuncu oldu ve bu eşi benzeri görülmemiş başarı, zaten zengin olan rekorlarına eklendi.

8 kez Altın Top ödülünü kazanan Messi, en yakın rakibi olan ve Dünya Kupası'nda 18 golü bulunan Fransız Kylian Mbappé ile arasındaki farkı daha da açtı; Mbappé, Salı günü İsveç'e karşı (3-0) attığı iki golle mevcut turnuvadaki gol sayısını 6'ya çıkarmıştı.

Messi, Dünya Kupası’nda 30. maçına çıkarak bir başka rekor daha kırdı ve 25 maçla duran Alman efsane Lothar Matthäus dahil olmak üzere tarihteki tüm oyuncuları geride bıraktı.