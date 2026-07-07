Mustafa Şubayr, 2026 Dünya Kupası’nda sadece Mısır ile Arjantin arasındaki son 16 turu maçında Lionel Messi’nin attığı penaltıyı kurtarmasıyla değil, aynı zamanda ailesiyle ilgili ve futbolun en ünlü kurallarından birinin değiştirilmesinde dolaylı bir etkisi olan tarihi hikâyeyle de dikkatleri üzerine çekti. Turnuvadaki muhteşem performansından dolayı ona özel bir haber ayıran Marca gazetesi'ne göre.

Gazete şöyle yazdı: “26 yaşındaki Şubayr, Giza’da doğdu ve 2020’de A takıma yükseltilmeden önce Al-Ahly’nin altyapısında yetişti. Kariyerindeki dönüm noktası, 2023 Afrika Şampiyonlar Ligi finalinde, as kaleci Muhammed El-Şenavi'nin sakatlanmasıyla geldi. Bu fırsatı değerlendirip kendini kanıtlayan Şubayr, daha sonra El-Şenavi'yi geride bırakarak Mısır Milli Takımı'nda as kaleci pozisyonunu kazandı."

Yazıda şöyle devam edildi: “Şubayr adı sadece Mustafa’nın parlak performansıyla sınırlı değil; aynı zamanda babası Ahmed Şubayr ile de anılıyor. Ahmed Şubayr, 1990 İtalya Dünya Kupası’nda Mısır Milli Takımı’nın kalecisiydi; bu turnuva, ‘Firavunlar’ın 56 yıllık aradan sonra Dünya Kupası’na geri döndüğü turnuvaydı.”

Ayrıca okuyun: Salah ve Trezeguet arasında özel bir başarı için kıyasıya rekabet

Ayrıca okuyun: 700 günlük ıstırap... Militão’nun kabusu devam ediyor

Marca şöyle açıkladı: “O turnuva, en tartışmalı maçlardan birine sahne oldu. Grup aşamasında Mısır ile İrlanda arasındaki karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı. Her iki takım da topu sürekli kaleciye geri gönderdi; o dönemde kalecinin topu elleriyle tutmasına izin veriliyordu. Bu da zaman kaybına ve oyunun temposunun düşmesine neden oldu.”

Gazete şöyle devam etti: “Bu maç geniş çapta eleştirilere yol açtı ve bu durum (ve benzeri vakalar) mercek altına alındı. Ardından Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), iki yıl sonra, 1992’de, 'geri pas kuralını' getirmeye karar verdi. Bu kural, bir takım arkadaşının kasıtlı olarak ayağıyla kaleciye geri pas vermesi durumunda kalecinin topu elleriyle tutmasını yasaklıyor ve bu değişiklik modern futbolun seyrini değiştirdi."

Üçten fazla on yıl sonra, Mustafa Şubayr, Mısır milli takımını son 16 turuna taşımaya katkıda bulunarak Dünya Kupası’nda ailesinin mirasını sürdürüyor.

“Firavunlar”, bir galibiyet ve iki beraberlikle toplam beş puan toplayarak grup aşamasını ikinci sırada tamamlamış, ardından önceki turda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından penaltı atışlarında (4-2) Avustralya’yı elediler. Kalecileri, Arjantin maçında Messi’nin penaltısını kurtararak yine gündeme oturdu ve Firavunlar, bu gece son şampiyonu eleyerek tarih yazmayı umuyor.

Ayrıca okuyun: Colina, Trump’ın şüphelerine yanıt verdi

Ayrıca okuyun... Ronaldo: Vicdanım rahat bir şekilde ayrılıyorum... Portekiz benden önce hiçbir şey kazanmamıştı