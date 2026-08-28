Messi'yi Inter Miami'de yeni bir Arjantinli teknik direktör çalıştıracak

Inter Miami, kötü sonuçların ardından görevini bırakacak olan Arjantinli Guillermo Hoyos'un yerine, yine Arjantinli Cristian Alberto "Kily" Gonzalez'i takımın yeni teknik direktörü olarak atadığını açıkladı.

Inter Miami, son 5 maçında galibiyet alamadı ve ayrıca Leagues Cup mücadelesinden de elendi.

Ekim 2025'te Platense'den ayrılmasının ardından kulüpsüz kalan Kily Gonzalez, gerekli çalışma izinlerini alır almaz Inter Miami'ye katılacak.

Sport gazetesi, Inter Miami'nin Kily Gonzalez ile anlaştığını doğrulayan açıklamasını yayımladı. Açıklamaya göre Hoyos, yeni teknik direktör ve ekibi tamamen göreve gelene kadar geçici olarak görevine devam edecek.

Son iki maçta Lionel Messi, Inter Miami formasıyla yeniden gol attı. Önce deplasmanda Philadelphia Union ile 2-2 biten karşılaşmada bir gol kaydeden Messi, ardından Inter Miami'nin sahasında Toronto'ya 1-2 kaybedilen maçta yeniden fileleri havalandırdı.

Hoyos, Javier Mascherano'nun kişisel nedenlerle istifa etmesinin ardından geçtiğimiz nisan ayında Inter Miami'nin teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Mascherano'nun ayrılmasından önce kulübün sportif direktörlüğünü yürüten Hoyos, teknik direktörlük görevine iyi bir galibiyet serisiyle başlamış, ancak son ay içinde sonuçlar geriledi. Takım, Leagues Cup'tan elenirken, MLS'te de herhangi bir galibiyet elde edemedi.

Inter Miami, 39 puanla Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor ve iki hafta önce kendisine 4-1'lik ağır bir mağlubiyet yaşatan Nashville'in 10 puan gerisinde bulunuyor.

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