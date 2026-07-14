Messi’yi geride bıraktı… Mbappé, tarihi listede Almanların tekelini kırdı

Kylian Mbappé, uluslararası kariyeri boyunca üçüncü kez Dünya Kupası yarı finaline yükselerek turnuvadaki tarihi rekorları egale etti ve Dünya Kupası tarihine adını altın harflerle yazmaya devam etti.

Mbappé, bugün Salı akşamı “AT&T” Stadyumu’nda oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya milli takımı karşısında Fransa milli takımının ilk onbirinde yer alacak.

Real Madrid'in yıldızı, Dünya Kupası'ndaki 21. maçına çıkarak, turnuva tarihinin en çok maça çıkan Fransız futbolcu olacak.

Fransız "Stats Foot" ağının istatistiklerine göre, Fransa milli takım kaptanı, Dünya Kupası tarihinde en az 3 kez yarı finale yükselen altıncı oyuncu oldu ve 5 Alman efsanenin yer aldığı listeye katıldı.

Bu listede Mbappé'nin yanı sıra Miroslav Klose, Uli Zeller, Per Mertesacker, Philipp Lahm ve Bastian Schweinsteiger yer alıyor.

Bu yılki turnuvanın yarı finali öncesinde Mbappé, 2018 ve 2022 turnuvalarında da yarı finale yükselmiş ve her seferinde finale çıkmıştı.

Klose, Dünya Kupası yarı finallerine en fazla kez katılan oyuncu rekorunu elinde tutuyor; diğer oyuncuların 3 kez katıldığı bu aşamaya, o 4 kez katılmıştır.

Arjantin milli takımının kaptanı Lionel Messi, bu turnuvanın ikinci yarı final maçında İngiltere ile oynanacak karşılaşmada forma giyerse, yarın Çarşamba günü bu listeye katılabilir.

“La Pulga” lakaplı Messi, daha önce 2014 ve 2022 turnuvalarında yarı finale çıkmış ve her iki seferde de finale yükselmişti.