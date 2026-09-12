Barcelona'nın parlayan yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde 20 yaşından önce 20 gol katkısını (gol ve asist) aşan ilk oyuncu olarak eşi görülmemiş tarihi bir başarıya imza attı. Ayrıca 19 yaş 2 aylık haliyle Barcelona'nın kaptanlık pazubandını taşıyan en genç isim oldu; zira kimse bu seviyelere onun kadar hızlı ulaşamıyor.

Raphinha, Pedri, Frenkie de Jong ve Eric Garcia kaptanlık sıralamasında ondan önce gelse de Yamal'ın Feyenoord karşısında kaptanlık pazubandıyla sahaya çıkması son derece güçlü bir izlenim bıraktı.

Yamal'ın asla oyundan çıkarılmadığı göz önünde bulundurulduğunda, bu manzara (pazubandı takması) maçlar boyunca alışılmış bir hâl alacak.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Yamal'ın kaptanlık pazubandına ulaşması bir sürpriz olsa da, önemli bir ayrıntıya yalnızca çok az kişi dikkat etti: Lamine, kıdem açısından takımın en deneyimli oyuncularından biri.

Yamal, Barcelona forması altındaki ilk maçını Nisan 2023'te oynadı ve bu açıdan onun ardından 17 oyuncu geliyor. Takımın soyunma odasındaki isimler arasında, ilk dört kaptan dışında yalnızca Balde, Gavi, Koundé ve Christensen A takımdaki ilk maçlarını ondan önce oynadı.

Yamal'ın her zaman kendi bildiği yolda gittiğini söyleyen sesler olsa da, genç oyuncu soyunma odasındaki müziğiyle ve sahada ortaya koyduğu futboluyla varlığını dayatıyor; dolayısıyla bu ayrıntılar Lamine'nin takım içindeki konumunu yansıtıyor.

10 numaralı formanın sahibi olan oyuncunun bu konuma ne kadar hızlı ulaştığını takdir etmek için, ilk kez 25 yaşında kaptanlık pazubandını takan Lionel Messi'ye dönüp bakmak yeterli; her ne kadar Messi, Pekin Olimpiyatları'na gitmeden önce Dundee United karşısındaki bir hazırlık maçında 20 yaşında pazubandı taşımış olsa da.

Sembolik değerinin ötesinde, kaptanlık pazubandı oyuncuya daha fazla güç kazandırıyor; kulüp yönetiminin de amaçladığı buydu. Yönetim, Altın Top yarışının gölgesinde son hafta boyunca 10 numaralı formanın sahibi oyuncuyu sarıp sarmaladı ve Katalan takımıyla geçireceği yıllar boyunca ona mümkün olan en rahat ortamı sağlamayı hedef olarak belirledi.

Ayrıca konu, Dünya Kupası öncesindeki iyileşme sürecinde sergilediği profesyonellikle birçok kişiyi şaşırtan oyuncuya daha fazla sorumluluk vermekle de ilgili.

Şimdi ise Yamal, son dokuz günde beş gol atıp iki asist yaparak çıkışının temposunu yeniden yükseltti.

Bu dönem, kendisini takip eden o uğursuz kamera için kötü bir dönem oldu; zira Elche maçında takındığı sözde ciddi bakış, Altın Top adayı bir yüze dönüştü.



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz