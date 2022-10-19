Messi'ye göre Dünya Kupasının en büyük iki favorisi Brezilya ve Fransa

Lionel Messi, Dünya Kupası için Brezilya ve Fransa'yı önde görüyor.

Arjantinli yıldız Dünya Kupası favorilerini seçti



En iyi adaylar olarak Fransa ve Brezilya'yı görüyor



Deschamps ve Tite'nin anahtar olacağına inanıyor

NE OLDU? Katar'da oynanacak dünya futbolunun en prestijli turnuvası, 20 Kasım'da başlıyor. Fransa son şampiyon ancak Didier Deschamps'ın ekibini tahttan indirmeyi uman birçok takım var. Messi, Paris Saint-Germain'den takım arkadaşları Kylian Mbappe ve Neymar'ı bu kupayı Fransa ve Brezilya ile kazanabileceğine inanıyor.

NELER SÖYLEDİ? Arjantinli yıldız, DIRECTV Sports'a şunları söyledi: "Her zaman aynı harika takımları söyleyebiliriz... ama seçmem gerekirse, Brezilya ve Fransa Dünya Kupası'nı kazanmak için iki büyük aday.

"Uzun süredir aynı oyuncu grubuna sahipler, iyi çalışıyorlar. Fransa, son 16'da elenip kötü sonuç aldıkları son Euro dışında, etkileyici oyuncuları var. Teknik direktörleri ile uzun süredir aynı mentaliteyle beraberler.

BÜYÜK RESİM: Fransa, gruplarda Avustralya, Danimarka ve Tunus ile birlikte yer alıyor. Brezilya eleme turlarında yer almak için Sırbistan, İsviçre ve Kamerun ile mücadele edecek. Messi ve Arjantin ekibi ise C Grubu'nda Suudi Arabistan, Polonya ve Meksika ile karşılaşacak.

ÜÇ FOTOĞRAF:

Getty Images

Getty

Getty Images

ARJANTİN İÇİN SIRADA NE VAR? Dünya Kupası başlamadan önce Arjantin, 16 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri ile hazırlık maçı oynayacak. Altı gün sonra, turnuvanın açılış maçında Suudi Arabistan ile karşılaşacaklar.