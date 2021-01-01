Messi ve Ronaldo'nun yeni rotası Meksika mı oluyor?

Liga MX Başkanı Mikel Arriola, Lionel Messi ya da Cristiano Ronaldo'yu Meksika Ligi'ne getirmek istediklerini açıkladı.

Meksika'nın futbol ligi olan Liga MX'in başkanı Mikel Arriola, Lionel Messi ya da Cristiano Ronaldo'yu kendi liglerine veya MLS'e transfer ettirme arzusunu açıkladı.

Arriola ayrıca futbolun son dönemine damga vuran Messi ve Ronaldo'ya imza attırabileceklerine inanıyor.

Mikel Arriola neler söyledi?

ESPN'e konuşan Arriola ayrıca, MLS ile birleşmeleri halinde dünyanın en iyi liglerinden biri haline geleceklerini ifade etti.

"Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo için bir sonraki adım, belki de kariyerlerinin son aşamasında Meksika'da ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde forma giymek olacaktır."

Messi ve Ronaldo, Kuzey Amerika'ya gider mi?

Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi, Aralık ayında yaptığı bir röportajda gelecekte MLS'te oynama fikrine açık olduğunu söylemişti.

Juventus ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ronaldo için ise David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami bir hamle yapabilir.

MLS - Liga MX birleşmesi olabilir mi?

MLS Başkanı Don Garber, Aralık ayında böyle bir ihtimalin uzak olduğunu söylemesine rağmen iki lig ile ilgili birleşme iddiaları yıllardır sürüyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, geçen hafta düzenlediği bir basın toplantısında bu fikri destekleyerek, "ABD ve Meksika'da muzzam bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. İki ligi bir araya getirmek inanılmaz olur ve böylece dünyadaki en iyi lig olabilirler."