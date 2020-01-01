Mütevazı Lewandowski! "Messi ve Ronaldo ile aynı masada değilim"

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede olmadığını düşünüyor.

ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Bayern Münih'i zirveye taşıyan Robert Lewandowski, kariyeri ve aldığı ödüllerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

France Football'un sorularını yanıtlayan Polonyalı golcü, "Messi ve Ronaldo, uzun süredir zirvede, aynı masada oturuyorlar. Bu açıdan baktığımda kendimi onların yanında görmüyorum. Geçtiğimiz yıllarda attığım gollere ve kazandığım başarılara bakarsak oldukça iyi olduğumu söyleyebilirim. Dolayısıyla Messi ve Ronaldo benim masama gelebilirler" ifadelerini kullandı.

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Kariyeri boyunca büyük stadyumlarda oynama hayali kurduğunu da belirten yıldız isim, "Alessandro Del Piero, Thierry Henry ve Roberto Baggio çocukken izlediğim yıldızlardı. Bu oyuncular gibi kalabalık stadyumlarda, müthiş atmosferlerde sahaya çıkmanın hayalini kurdum" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Bir dönem Sir Alex Ferguson'un kendisini 'a transfer etmek istediğini de itiraf eden Lewandowski, "O dönem takımdan ayrılmamı istemedi. Ben de çok üzerinde durmadı. Herhangi bir pişmanlığım yok çünkü Dortmund'da işler çok iyi gidiyordu" dedi.

FIFA'nın verdiği The Best ödülünün sahibi olan Lewandowski'nin adı Ballon d'Or için de geçiyor.