"Messi ve Ronaldo en büyükler, ama Mbappé..."

Wayne Rooney, Senegal’e karşı 3-1 kazanılan maçta Fransa adına iki gol atarak Dünya Kupası’nın açılışını yapan Kylian Mbappé’ye övgüler yağdırıyor. İngiltere’nin eski gol kralı, Mbappé’yi iki kez dünya şampiyonluğu kazanan Brezilyalı bir efsaneyle bile karşılaştırıyor.

“Bakın, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo en büyükler arasında yer alıyor. Ancak oyun stili açısından Kylian Mbappé, Brezilyalı Ronaldo’ya en yakın isim,” diyen Rooney, BBC’nin “The Wayne Rooney Show” programında Fransa ve Real Madrid’in forvetine son derece övgü dolu sözler sarf etti.

“Teknik olarak yetenekli, harekete geçmekten çekinmiyor, savunmanın arkasındaki boşluklara dalıyor ve goller atıyor. Korkarım ki bunu yeterince takdir etmiyoruz,” diyen Rooney, Mbappé’nin sıklıkla hafife alındığını düşünüyor.

Ronaldo, 1994 Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra onu Hollanda’ya transfer eden PSV’de Avrupa’da adını duyurdu. Brezilyalı gol kralı, daha sonra FC Barcelona, Inter, Real Madrid ve AC Milan’da forma giydi; ardından kariyerini kendi ülkesinde Corinthians’ta noktaladı.

Teknik becerisi yüksek ve ok gibi hızlı olan bu forvet, 2002’de Brezilya’yı tarihindeki beşinci dünya şampiyonluğuna neredeyse tek başına taşıdı. Ronaldo, kariyeri boyunca çeşitli ağır sakatlıklar geçirdi ve kısmen bu nedenle 2011’de futbolu tamamen bırakmaya karar verdi.

Mbappé, 2018’de dünya şampiyonluğunu kazandı ve dört yıl sonra Katar’da finalde mağlup oldu. Arjantin’le oynanan heyecan verici final maçında (3-3) bir hat-trick yaptı, ancak bu yeterli olmadı. Fransa, penaltı atışlarında Dünya Kupası’nı kazanma hayalinin suya düştüğünü gördü.

Fransa’nın yıldız oyuncusu, Senegal karşısında attığı iki güzel golle klasını gösterdi. Bu da, görevinden ayrılacak olan teknik direktör Didier Deschamps’ın takımını dünya şampiyonluğu için en büyük favorilerden biri haline getirdi.