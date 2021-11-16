Messi ve Neymar, Arjantin - Brezilya maçında oynayacak mı?

Ligue 1'de aynı forma altında mücadele eden iki PSG yıldızı, Arjantin - Brezilya karşılaşmasında iki rakip olacaklar.

Dünya Kupası biletini kapan Brezilya, Arjantin'in konuğu olurken; Lionel Messi ve arkadaşları kendi biletlerini almak için mücadele edecekler.

Güney Amerika elemelerinde grubunda topladığı 28 puanla ikinci sırada bulunan Arjantin rakibi karşısında puan avantajını kaybetmemeye çalışacak.

Arjantin - Brezilya maçı ne zaman, hangi kanalda?

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında karşı karşıya gelecek olan Arjantin - Brezilya mücadelesi 17 Kasım gecesi TSİ 02.30'da oynanacak.

San Juan del Bicentenario Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor.

Lionel Messi ile Neymar karşılaşmada oynayacaklar mı?

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Messi’nin Brezilya karşısında oynayabileceğini açıkladı ve spekülasyonlara nokta koydu.

Lionel Messi, Arjantin’in Salı günü oynayacağı kritik Brezilya maçında sahada olacak.

Messi, Arjantin’in Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Uruguay’la oynadığı maçta bitime 15 dakika kala oyuna dahil oldu.

Ülkesi Brezilya ile Dünya Kupası biletini kapan Neymar ise sakatlığı nedeniyle bu mücadeleyi kaçıracak.

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada uyluk sakatlığı yaşayan yıldızın kafileyle birlikte Arjantin'e gitmediği belirtildi.

Dünya Kupası yarışı

Uruguay deplasmanında bir diğer PSG oyuncusu Di Maria’nın golüyle kazanan Arjantin, lider Brezilya’nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu ve Dünya Kupası biletini garantilemeye çok yaklaştı.

Güney Amerika elemelerinde ilk dört sırayı alan takım doğrudan Katar 2022’ye katılma hakkı kazanacak. Beşinci olan ülke ise playoff mücadelesi verecek.

12 maç sonunda 28 puanı bulunan Arjantin, bir maç eksiğine rağmen Uruguay’la arasındaki farkı 12 puana yükseltti. Üçüncü sırada yer alan 20 puanlı Ekvador’u 16 puanlı üç ekip; Şili, Kolombiya ve Uruguay takip ediyor.

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