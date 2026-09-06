Inter Miami, sorunlarının tamamen çözülmediğini bir kez daha kanıtladı. Maça hakim bir görüntü çizmesine rağmen, Doğu Konferansı'nın en kötü takımlarından biri olan Atlanta United karşısında (2-2) beraberlikle yetindi.

Şiddetli yağmurun saha zeminini etkilemesi ve organizatörleri maçın başlangıcını ertelemeye zorlaması nedeniyle, karşılaşmanın başlaması planlanan saatinden yaklaşık iki saat gecikti.

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İspanyol"AS" gazetesine göre, Inter Miami ilk dakikalara hakim oldu; Atlanta ise oyuncuları ileri çıktıkça tehlikeli olmayı sürdürdü.

Inter Miami, 32. dakikada Casemiro'nun Atlanta United kalecisinin üzerinden aşırttığı kafa vuruşuyla öne geçti.

Atlanta hızlı bir yanıt verdi; Paraguaylı forvet Miguel Almiron'un sert şutuyla topu alt köşeye göndermesi sonucu 35. dakikada beraberliği yakaladı.

Inter Miami geri çekilmedi, aksine ilk yarı sona ermeden yeniden öne geçti. Telasco Segovia'nın ortasını Luis Suarez 45+1. dakikada ağlara gönderdi.

Inter Miami'nin Kanadalı kalecisi Dayne St. Clair, kalesini birçok şuttan kurtararak parladı; en dikkat çeken kurtarışı 78. dakikada oldu. Almiron, penaltıdan beraberliği yakalama fırsatı buldu, ancak St. Clair bunu da kurtardı.

Başka bir hata, konuk takım lehine ikinci bir penaltının verilmesine yol açtı. Brel Embolo bu penaltıyı başarıyla değerlendirerek, 87. dakikada maçı yeniden beraberliğe taşıdı.

Bu sonuçla birlikte Inter Miami, Amerikan Futbol Ligi "MLS" Doğu Konferansı'nda ikinci sırayı korudu; Atlanta United ise sondan bir önceki sırada kalmaya devam etti.

"Sofascore" platformuna göre, Lionel Messi iyi bir performans sergiledi ve 7.3 puan aldı.

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