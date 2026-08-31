Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, bugün pazartesi günü Arjantin Milli Takımı'yla uluslararası kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Messi, "Instagram" hesabında yayımladığı resmi bir açıklamada şunları yazdı: "Final maçının üzerinden bunca zaman geçtikten ve uzun bir düşünme sürecinin ardından, herkese milli takımdan ayrılmaya karar verdiğimi açıklamak istiyorum."

Şöyle devam etti: "Acı verici bir karardı ve içimde hâlâ acıtıyor, ama zamanın geldiğinin farkındayım. Size yemin ederim ki her zaman elimdeki her şeyi ortaya koydum; yalnızca her şeyi kazandığımız son yıllarda değil, ondan önce de. Bu forma için, sizi mutlu etmek ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için her zaman mücadele ettim ve sahip olduğum her şeyi verdim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Fazla bir şey kalmadı, evreler sonuna gelmeye başladı ve bu da beni çok üzenlerden biri. Milli takımda olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Elimdeki her şeyi tükettim, verecek daha fazla bir şeyim kalmadı; ayrıca fırsatlarını hak eden bir grup harika genç oyuncu da var."

Devamında şunları söyledi: "20 yıl boyunca gösterdiğiniz bu sevginin tümü için teşekkür ederim. Sahanın içinden seslerinizi duymayı çok özleyeceğim, artık ben de sizden biri olacağım; iyi ve kötü zamanlarda, özellikle de zor zamanlarda, dışarıdan her zaman milli takımı destekleyip yanında olacağım."





Şunları ekledi: "Her zaman yanımda olduğu ve zorluğuna rağmen son derece güzel bu yolculukta bana eşlik ettiği için aileme teşekkür ederim. Bu yolculuğu paylaşma fırsatı bulduğum her teknik direktöre, takım arkadaşına ve yöneticiye teşekkür ederim. Bu süre boyunca yaşadığım unutulmaz anıları ve anları hep yanımda taşıyacağım."

Şöyle bitirdi: "Takım arkadaşlarımla birlikte, hep hayalini kurduğumuz anları size yaşattığım için huzur ve gurur duyarak ayrılıyorum. Tüm bunları sizinle yaşamak müthişti. Sizi seviyorum! Beni Arjantinli yaptığı için Tanrı'ya şükürler olsun. Yaşasın Arjantin!"

Messi, veda açıklamasını bitirdikten sonra bir not yazarak şunları belirtti: "Bu satırları, final maçından iki gün sonra, 21 Temmuz'da yazmıştım. Bugün ise babama olanların ardından, karara her zamankinden daha çok ikna olmuş durumdayım."



Konuları ve haberleri daha ayrıntılı şekilde "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz