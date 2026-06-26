Messi tavrından vazgeçmiyor... Ürdün maçında forma giyecek mi?

10. grubun lideri olarak 32'li turda yerini garantileyen Arjantin, önümüzdeki Pazar sabahı (GMT saatine göre) Ürdün ile oynayacağı grup aşamasının son maçına hazırlanıyor.

Bu maç, teknik direktör Lionel Scaloni’ye ilk on birinde bir dizi değişiklik yapma fırsatı sunuyor; ancak tüm gözler, efsane Lionel Messi’nin durumuna çevrilmiş durumda. Messi’nin eleme turları öncesinde dinlendirilip dinlendirilmeyeceği ya da turnuvadaki muhteşem performansını sürdürmek için sahaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

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"BeIN Sports" ağının haberine göre, turnuvada şu ana kadar 5 gol atan Arjantin milli takım kaptanı, Ürdün karşısında sahada yer alma fikrinden vazgeçmiyor.

Tıbbi ekip, taraftarları ondan mahrum bırakmadan fiziksel yükü yönetmek amacıyla, onu ilk 11'de oynatma ya da ikinci yarıda oyuna sokma olasılığını değerlendiriyor.

Aynı zamanda, parmağındaki kırık iyileşen kaleci Emiliano "Dibo" Martínez, rekabetçi yapısına uygun olarak ilk 11'e dönmek için baskı yapıyor.

Öte yandan, "ASPN - Arjantin" kanalı, Messi'nin daha fazla gol atmak istediği için değil, formunu ve maç ritmini korumak önemli olduğu için oynamak istediğini bildirdi.

"Pire" lakaplı oyuncu, 11 gün boyunca oynamamayı çok uzun bir süre olarak görüyor ve Ürdün karşısında, birkaç dakika da olsa sahaya çıkmanın, formunu korumasına ve son 16 turuna hazır olmasına yardımcı olacağına inanıyor.