Messi sözünü mü geçirdi? Inter Miami sessizliğini bozdu

Amerikan kulübü Inter Miami'nin geçici teknik direktörü Guillermo Hoyos, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takımın yeni teknik direktörü Cristian "Kily" Gonzalez'i bizzat seçtiği yönünde dolaşan haberleri yalanlayarak, anlaşmanın kulüp yönetiminin resmi kararına dayandığını vurguladı.

Inter Miami, dün perşembe günü Gonzalez'in gerekli çalışma izinlerini almasının ardından takımın teknik yönetimini resmen devraldığını, Hoyos'un ise mevcut dönemde geçici teknik direktör olarak görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

Hoyos, ESPN sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Hayır, Gonzalez ile anlaşmak Messi'nin fikri değildi, bu kurumun kararıdır. Bence Messi, bu kişiliğe ve büyüklüğe sahip oyunculardan beklenen doğal etkiye sahip; başka yerlerde de durumun benzer olduğunu hayal ediyorum. Örneğin Boca Juniors'ta olduğunuzda, Leandro Paredes gibi bir oyuncuya danışabilirsiniz, çünkü Paredes kulübün gerçek bir sembolü ve bir teknik direktörün devam etmesi ya da bir başkasının gelmesi konusunda söyledikleri gerçek anlamda ağırlık taşır."

Gonzalez ile Messi'yi Arjantin Milli Takımı forması altında kısa bir geçmiş birleştiriyor; ikili, 2005 yılında Peru ve Uruguay'a karşı Dünya Kupası elemeleri kapsamındaki iki karşılaşmada oyuncu olarak birlikte forma giymişti.

Gonzalez bu görevi, Inter Miami'nin olumsuz bir sonuç serisinden geçtiği bir dönemde devralıyor. Takım, Ligler Kupası ve Amerikan Ligi de dahil olmak üzere tüm turnuvalarda son 5 maçında hiçbir galibiyet alamadı; bu maçlarda 4 mağlubiyet ve tek bir beraberlik yaşadı. Buna rağmen takım, 21 maçta topladığı 39 puanla Doğu Konferansı puan durumunda ikinci sırada yer alıyor.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Hoyos, kulüp yönetiminin teknik ekip değişikliğine ilişkin iletişimindeki şeffaflığını ortaya koyarak, Gonzalez'in gelişi konusunda herhangi bir kriz bulunmadığını vurguladı ve şunları açıkladı: "İletişim kanalları ilk günden itibaren açıktı, belirli bir duruma müdahale etme şeklimiz göz önüne alındığında bu doğal bir durum. Şimdi ise benim ideal seçenek olarak gördüğüm kişiyi buldular; kendisi yüksek yetkinliğe ve kulübü hak ettiği konuma taşıyabilecek gerçek bir kapasiteye sahip, büyük oyuncular da parlamaya devam edecek."

Hoyos, geçiş döneminde Gonzalez'in takıma ve Amerikan Ligi'ne uyum sağlamasını kolaylaştırmak için onun emrinde kalacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Tüm bu durumlara açığız; Kily geldiğinde kesinlikle tartışmak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geleceğiz, çünkü biz kulübe hizmet etmek için çalışıyoruz. Bize olağanüstü destek veren tüm çalışanlara teşekkür etmek isterim. Bu dramatik bir durum değil, aksine gelişmek, ilerlemek ve büyümek için bir fırsat; bizim de bu yönde tam destek vermemiz gerekiyor."

Hatırlatmak gerekirse Hoyos, ligin başlama vuruşunu geciktirmeye ilişkin politikasını tekrar tekrar ihlal etmesi nedeniyle kendisine verilen bir maçlık men cezası sebebiyle, cumartesi günü "Nu Stadium"da CF Montreal'e karşı oynanacak karşılaşmada Inter Miami'nin yedek kulübesinde yer alamayacak.