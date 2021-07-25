“Messi, Ronaldo’dan ayrı bir seviyede!”

Manchester United’ın genç golcüsü, Messi’yi Ronaldo’nun önünde gördüğünü açıkladı.

Kırmızı Şeytanlar’ın genç hücumcusu Mason Greenwood, yıllardır süregelen “Messi mi Ronaldo mu?” tartışmasında Arjantinli yıldızı daha önde gördüğünü açıkladı.

Greenwood, toplamda 11 Ballon d’Or ödülüne sahip olan bu isimlerin ikisine de büyük bir hayranlık duyduğunun altını çizdi.

Kariyerleri başarılarla dolu iki efsane arasında seçim yapmak bir hayli zor olsa da genç oyuncu, kişisel olarak Messi’yi bir adım daha ileride görüyor.

Neler söylendi?

Manchester United’ın resmi internet sitesindeki soru-cevap etkinliğinde sorulan bu soru üzerine Greenwood, şu yanıtı verdi:

“Benim için bu çekişmenin galibi her zaman Lionel Messi olacak, O, farklı bir gezegenden.”

“Ronaldo da tabii ki inanılmaz bir oyuncu, özellikle fiziksel ve atletik açıdan. Ama Messi’nin o fiziğiyle yaptıkları, Barcelona ile başardıkları ve son olarak da Arjantin’le Copa America’yı kazanmasıyla benim için ayrı bir seviyede.”

Greenwood’un idolü kim?

Her ne kadar Cristiano Ronaldo eski bir Manchester United’lı olsa da Greenwood, kendisine idol olarak diğer Ronaldo’yu seçmiş.

Ayrıca genç oyuncu, “stepover” ismindeki çalımı çok sevdiğini dile getirirken bu noktada da Brezilyalı Ronaldo’dan ilham aldığını dile getirdi:

“Favori çalımım ‘stepover’ ve bunu Brezilyalı Ronaldo’yu izlerken öğrendim. Rakip savunmacılarla ve kalecilerle bire bir kaldığında sürekli bu çalımı atardı.”

“Eskiden bu hareketi parklarda ve antrenmanlarda denerdim, şimdi de maçlarda uyguluyorum.”

Greenwood’un kariyeri

Mason Greenwood, henüz 19 yaşında olmasına karşın Manchester United’ın formasını 105 resmi maçta terletti. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 29 kez rakip fileleri sarstı.

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