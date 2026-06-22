Messi: Penaltı beni sinirlendirdi… Yorgunluk düşünmemi engelliyor

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Avusturya'ya karşı 2-0 kazanılan maçın ardından mutluluğunu dile getirdi. Bu maçta 10 numaralı formayı giyen Messi, iki gol atarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu ve toplamda 18 gole ulaştı.

İspanyol “Marca” gazetesinin öne çıkardığı maç sonrası açıklamalarında Messi şunları söyledi: "Turnuvada ilk iki galibiyetimizi almak planlarımız arasındaydı ve bunun kolay olmayacağını biliyorduk. Kimse size bedavaya bir şey vermez, bunlar başa baş geçen maçlar. Heyecan çok yoğundu ve bazı dönemlerde topu uzun süre kontrol altında tutmakta zorlandık, ayrıca onlar da bize biraz zarar verdiler."

Şöyle devam etti: “Fiziksel açıdan kapalı ve sert bir maçtı, oynaması zordu. Önemli olan turu geçmekti. Biz Arjantin’iz ve hedefimiz her zaman tüm maçları kazanmaktır.”

Şöyle devam etti: “Bu takım bir araya geldiğinde, ister resmi müsabakalarda ister dostluk maçlarında olsun, rekabetin ve birlikte olmanın tadını çıkarıyor. Ayrıca taraftarları bu halde görmekten ve onlara bu tür bir mutluluk yaşatmaktan keyif alıyoruz. Bu yaklaşımı sürdürmeye ve taraftarların yaşadığı coşkuyla aynı dalgada kalmaya çalışacağız.”

Şöyle devam etti: “Adım adım ilerleyeceğiz, çünkü turnuva uzun ve zorlu. Bu anları özel bir şekilde yaşıyorum, oynamaktan ve sahada keyifli vakit geçirmekten zevk alıyorum. Penaltıyı kaçırdığım için çok sinirlendim, ama neyse ki durumu düzeltebildik ve üç puanı aldık, en önemlisi de buydu.”

Messi, sözlerine şöyle devam etti: “Bu galibiyetten çok mutluyum, çünkü son derece önemli bir zaferdi. Çok zorlu ve büyük çaba gerektiren bir maçtı, ancak önümüzdeki maçlar için bize huzur veriyor. Burası Dünya Kupası ve her şey çok çekişmeli ve dengeli geçiyor, ancak altı puanı toplayıp turu garantilediğimiz için mutluyuz.”

Messi, Teksas eyaletindeki Arlington Stadyumu’nda başardıklarının önemini alçakgönüllülükle küçümsemeye çalıştı; ancak şu ana kadar attığı beş gol, onu 2026 Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında da zirveye taşıdı.

“Turnuvaya bu şekilde başlayacağımı hayal bile etmemiştim,” diyen Messi, sözlerine şöyle devam etti: “Yorgun hissediyorum, ancak bu başarıyı takım arkadaşlarımla kutlamayı umuyorum. Bundan sonra ne olacağını kimse bilemez, ancak sonuçtan ve herkesin katkısından memnunum.”

Şampiyonluk için favori bir takım olup olmadığı sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: “Favori bir takımım yok. Bugünkü efor nedeniyle şu anda yorgun hissediyorum ve açıkçası bu konuyu düşünmek benim için zor.”