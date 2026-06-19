Gerginlik ve eleştirilerle dolu bir ortamda, Cezayir milli takımı sadece bir maçın ötesine geçen, 2026 Dünya Kupası’nda kaleci pozisyonunun geleceğini de etkileyen kritik bir zorlukla karşı karşıya.

10. grubun açılış maçında Arjantin’e karşı 3-0’lık utanç verici bir yenilgiye uğrayan “Çöl Savaşçıları”, 23 Haziran Salı günü Cezayir saatiyle sabah saat 4’te Ürdün ile oynayacakları maça hazırlanmak üzere antrenmanlarına ciddiyetle devam etti.

Kaleci Luka Zidane, maçın en belirgin zayıf noktalarından biriydi; Lionel Messi’nin attığı ilk ve ikinci gollere doğrudan neden oldu. İlk golde kaleci kalesinden çok ileriye çıktı ve Messi’nin basit şutunu kurtaramadı.

İkinci golde ise Alexis McAllister’ın uzak mesafeden attığı topu yanlış değerlendirdi ve topu Messi’nin ayağına geri gönderdi; Messi de tereddüt etmeden topu ağlara gönderdi. Üçüncü golde ise Luka’nın yapabileceği pek bir şey yoktu.

Maçtaki tek parlak anı, Messi'nin teke tek pozisyonunu kurtarması olsa da, genel olarak hayal kırıklığı yaratan performansı onu seyircilerin ve medyanın sert eleştirilerinin hedefi haline getirdi... Peki Luka, Ürdün karşısında ilk 11'de yer alacak mı?

Cezayirli "TSA Tout sur l'Algérie" sitesine göre, ipuçları kaleci pozisyonunda bir değişiklik olasılığını işaret ediyor. Teknik direktör Vladimir Petković, milli takımda sadece iki uluslararası maça çıkmış olan İsviçre İkinci Ligi'ndeki Stade Nyonnais'in kalecisi Melvin Mastel'e şans verme eğiliminde görünüyor.

Bu eğilimi pekiştiren bir diğer unsur ise, Cezayir Futbol Federasyonu’nun son antrenmanlar sırasında yayınladığı resmi fotoğraf ve videolarda Luka Zidane’ın yer almaması, buna karşın Mastel’in açıkça görünmesidir.

Bununla birlikte, dikkatli olmak gerekiyor; zira bu fotoğraflarda Riyad Mahrez, Rayan Aït Nouri ve Aïssa Mandi gibi öne çıkan yıldızlar da yer almadı, bu da nihai kararın henüz kesinleşmediğini gösteriyor.

Aynı anda hem göz alıcı performanslar sergileyebilen hem de ciddi hatalar yapabilen Luka Zidane, şu anda bir dönüm noktasında bulunuyor... Peki, Petković bu kritik maçta ona güvenecek mi, yoksa kalede yeni bir isme şans verecek mi?