Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, tarihi 10 numaralı formayı giymede Lionel Messi'nin yerini alacak oyuncunun kim olduğunu belirledi.

Messi, bu hafta 39 yaşında milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı ve FIFA kurallarına göre resmi maçlarda formanın emekliye ayrılmasının zorluğu göz önüne alındığında, 10 numaralı formayı kimin giyeceği en önemli soru haline geldi.

Elbette Messi, oyunun bir başka efsanesinin ve ülkesinin ulusal kahramanı olan, ülkesinin milli takımında da o saygın 10 numaralı formayı giymiş olan merhum Diego Maradona'nın halefi konumunda.

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ESPN ağının haberine göre, teknik direktör Lionel Scaloni, o efsanevi formayı taşıyacak yıldızın kim olduğunu şimdiden biliyor.

ESPN şu ifadelere yer verdi: "Eğer Scaloni, önümüzdeki aylarda müzakere edilmesi beklenen bir konu olan Arjantin teknik direktörlüğü sözleşmesini yenilerse, 10 numaralı forma Nico Paz'a geçecek. Bu karar dahili olarak zaten alındı ve ciddiye alınıyor."

Paz henüz yalnızca 21 yaşında olmasına rağmen, ülkesinin milli takımıyla 11 kez sahaya çıktı ve Avrupa'nın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak öne çıktı.

Şu anda İtalya'daki Como kulübünde Cesc Fabregas'ın yönetiminde forma giyiyor.

Aslında İspanya'da doğdu ve Real Madrid, henüz genç bir yaştayken onu Tenerife'den alıp altyapısına dahil etti.

Real Madrid'in Paz için bir geri satın alma maddesi vardı ve bu yaz onu yeniden kadrosuna katacakları düşünülüyordu, ancak sonunda Como ile bir anlaşmaya vardılar.

İtalyanlar, ofansif orta saha oyuncusunu 50 milyon sterlin karşılığında kadrolarında tuttu.

Yeniden yapılandırılan anlaşma, önceki geri satın alma/satış maddelerini ortadan kaldırdı ve Real Madrid için 2027 yılına kadar geçerli olan 68,6 milyon sterlin değerinde yeni bir geri satın alma opsiyonu içeriyordu.

Belirtmek gerekir ki, bu Messi'nin 2016'dan sonra ikinci kez milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklaması.

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2014 Dünya Kupası finalinin öncesinde ve sonrasında Copa America'da üst üste iki final kaybetmesinin ardından Messi, milli takımdan çekilmeye karar vermiş, ancak daha sonra kararından geri dönmüş ve bunu on yıllık bir hâkimiyet dönemi izlemişti.

Milli takım kariyerini 207 maçta 125 golle tamamlamasının yanı sıra bir Dünya Kupası ve iki Copa America kupası kazandı.