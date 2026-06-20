Messi’nin takım arkadaşları için şok… Scaloni, Avusturya maçı öncesinde zor durumda

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, önümüzdeki Pazartesi akşamı Avusturya ile oynayacağı kritik maç öncesinde, son şampiyon Arjantin milli takımı, savunma oyuncusu Gonzalo Montiel’in sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacağının kesinleşmesiyle ağır bir darbe aldı.

"Foot Mercato" sitesinin Arjantin milli takımına yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, 29 yaşındaki Montiel diz tendonunda gerilme sorunu yaşıyor. Bu durum, onu zorunlu dinlenmeye zorlayacak ve Avusturya maçında forma giyemeyecek. Bu haber, takımının grup liderliğindeki konumunu güçlendirmeye çalışan teknik direktör Lionel Scaloni için yeni bir darbe oldu.

Montiel, grup aşamasının üçüncü ve son turunda oynanacak Ürdün maçında kademeli olarak sahalara dönebilir; bu maçta fiziksel kondisyonunu geri kazanmak ve eleme turlarına hazır olup olmadığını test etmek için birkaç dakika sahada kalabilir.

Ancak Tango ekibinin teknik ve sağlık ekibi, sakatlığın daha da ağırlaşarak turnuvanın kritik aşamalarında Arjantin’i Montiel’den mahrum bırakmasını önlemek amacıyla, oyuncuyu tamamen dinlendirip Ürdün karşısında riske atmamayı da değerlendiriyor.

Arjantin milli takımının sağlık ekibi durumu yakından takip ediyor ve önümüzdeki günlerde Montiel’in durumunu günlük olarak değerlendirecek; ardından Ürdün maçında oynayıp oynamayacağına dair nihai kararı verecek.

Montiel, grup aşamasındaki Arjantin’in açılış maçında forma giymişti, ancak son antrenmanlarda diz arkasındaki tendonlarında ağrı hissetmesi üzerine sağlık ekibi tarafından ayrıntılı tıbbi muayenelere tabi tutulmuş ve sakatlığı teyit edilmişti.