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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Messi'nin rakamı tekrarlanıyor: Raphinha, Barcelona tarihinde kendine bir kapı aralıyor

Valencia - Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
Raphinha
İspanya
Brezilya

Brezilyalı yıldız gövde gösterisi yapıyor

Brezilyalı Raphinha Dias, Barcelona formasıyla gösterdiği dikkat çekici çıkışını sürdürerek, takımının Mestalla Stadı'nda Valencia karşısında bulduğu üçüncü golü kaydetti ve bu sezon La Liga'daki ilk 4 maçında 6 gole ulaşarak kendisini kulübün efsanesi Lionel Messi'nin yanında istisnai bir listeye yazdırdı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Raphinha, 21. yüzyılda tek bir sezonda takımının ilk 4 maçında 6 gol atan yalnızca ikinci oyuncu oldu; ondan önce bu başarıyı Barcelona ile iki kez Messi elde etmişti.

Messi aynı rakamı 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında her sezonun ilk 4 maçında 6 gol kaydederek yakalamış, yıllar sonra ise Raphinha bu başarıyı tekrarlayarak Katalan takımıyla güçlü bir hücum başlangıcını teyit etmişti.

Raphinha sezona Elche filelerine attığı iki golle başladı, ardından Athletic Bilbao karşısında gol kaydetti, Rayo Vallecano'ya da bir ikili attı ve son olarak Valencia karşısında yeniden fileleri havalandırarak toplam gol sayısını 6'ya çıkardı. Böylece Rayo Vallecano forveti Camello'nun bir gol önüne geçerek La Liga gol krallığında tek başına zirveye yerleşti.

Raphinha'nın hırsı Messi'nin rakamına ulaşmakla da sınırlı kalmıyor; önünde art arda beşinci maçta da gol atmak şeklinde yeni bir tarihi meydan okuma bulunuyor. Bu, La Liga tarihinde Barcelona ile yalnızca César Rodríguez ve Zlatan Ibrahimovic'in başardığı bir başarı.

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