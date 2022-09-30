Messi'nin özel jetiyle oluşturduğu karbon emisyonu, bir insanın 150 yılda oluşturacağı karbon emisyonuna bedel

Özel jetlerin aşırı kullanımı büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. PSG'nin spor dünyasındaki en kötü örnek olduğu düşünülüyor.

Fransız devi PSG, geçen sezon yakın mesafeler dahil olmak üzere tüm deplasman maçlarında özel jet kullandı.

Messi özel jet kullanımı sebebiyle eleştirildi.

İklim krizi ve artan çevre bilinci sebebiyle spor dünyasındaki özel jet kullanımları eleştiriliyor.

NELER OLDU? Ünlülerin, sporcuların ve politikacıların genellikle kullanmayı tercih ettiği özel jetler, iklim değişikliği ve artan çevre bilinci sebebiyle eleştiriliyor. PSG'nin kısa mesafelerdeki deplasman maçlarında bile özel jet kullanması spor dünyasındaki en kötü örneklerden biri olarak kabul ediliyor.

BÜYÜK RESİM: Christophe Galtier ve Kylian Mbappe, trenle sadece iki buçuk saat süren Nantes yolcuğu için uçak kullanmaları sebebiyle eleştirilmişti. L'Equipe tarafından yapılan bir araştırma Arjantinli yıldız Messi'nin de bu konudaki tercihinin özel jetlerden yana olduğunu ortaya koydu.

DAHA FAZLASI: L'Equipe'in araştırmasına göre Messi'nin özel jeti, Haziran ve Ağustos ayları arasında 52 farklı uçuş gerçekleştirdi. Messi'nin jetinin 3 ayda oluşturduğu karbon emisyonunun, ortalama bir Fransız vatandaşının 150 yılda oluşturacağı karbon emisyonuna bedel olduğu ortaya çıktı.

Doğada oluşan karbonun atmosfere salınmasını ifade eden karbon emisyonu; sera gazlarının atmosferin iç yüzeyini kaplayıp, güneşten gelen ışınların geri yansımalarını engelleyerek dünya üzerindeki sıcaklığın artmasına yol açıyor.

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