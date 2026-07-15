Messi'nin önerisinin hayata geçirilmesinden Barcelona'nın dikkatini başka yöne çeken temel bir engel

Barcelona, bu yaz yeni bir stoper transferini öncelik listesinin en başına koymasa da, transfer döneminin geri kalan haftalarında ortaya çıkabilecek olası değişikliklere, özellikle de bazı kilit oyuncuların geleceğine ilişkin gelişmelere hazırlıklı olmak amacıyla, savunma hattı konusu her türlü ihtimale açık kalmaya devam ediyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, Katalan kulübü bir stoper transferini en üst düzey bir öncelik olarak görmese de, bu kapıyı tamamen kapatmış değil ve tutumu, transfer döneminin kalan bir buçuk ayı boyunca Uruguaylı Ronald Araujo’nun kaderine bağlı kalacak.

Gazete, uygun fiyatlı fırsatları sürekli takip eden Barcelona yönetiminin, 2029 yılına kadar Tottenham Hotspur ile sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Arjantinli stoper Cristian Romero hakkında son derece olumlu raporlar aldığını belirtti.

Kulüp içinde, Arjantinli milli oyuncunun Dünya Kupası sırasında açıkça kanıtladığı büyük savunma yetenekleri konusunda fikir birliği olsa da, kulüp yeni bir stoper transferi için harekete geçmeye karar verirse, anlaşmanın tamamlanmasını engelleyebilecek teknik bir engel bulunmaktadır.

Gazete, bu engelin Romero’nun sağ ayağıyla oynamasından kaynaklandığını belirtti. Bu durum, Barcelona’nın mevcut ihtiyaçlarına uymuyor; zira takım, İñigo Martínez’in ayrılmasından bu yana sol ayakla oynayan stoperlerde bariz bir eksiklik yaşıyor. Şu anda bu pozisyonda, geçen sezonun ortasından beri Pau Kubarsi veya Eric García ile birlikte olağanüstü performanslar sergileyen Gerard Martín dışında başka bir isim bulunmuyor.

Tam da bu nedenle Barcelona, sol ayağıyla oynama becerisi ve pas yeteneği sayesinde savunma hattını güçlendirmek için İtalyan Alessandro Bastoni’yi öncelikli hedef olarak belirlemişti; ancak Inter Milan’ın yüksek mali talepleri nedeniyle bu fikir rafa kaldırıldı.

Romeo’nun adı Barcelona ile ilk kez anılmıyor. 2021 yazında Atalanta’da ilk 11’in vazgeçilmez oyuncusu haline geldiğinde, o dönemde kulüp efsanesinin geleceğine dair belirsizliklerin yaşandığı bir ortamda, Lionel Messi onu Katalan ekibinin savunmasını güçlendirmek için olası bir seçenek olarak önermişti.

Sonuçta, kulübü vuran ağır mali kriz nedeniyle Messi’nin Barcelona’da kalması mümkün olmadı; Romero da La Liga’ya transfer olamadı. 6 Ağustos 2021’de Tottenham, Romero’yu kiralık olarak kadrosuna kattı ve ertesi yıl 50 milyon euro karşılığında onu kalıcı olarak transfer etti.