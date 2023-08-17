Arjantinli süperstar Messi'nin MLS performansı büyülerken ilk kupasını kazanma ihtimali olan maçın biletleri cep yakıyor.

NE OLDU? Amerikalı taraftarlar, yaz aylarında Herons'a katıldığından beri çılgın bir bilet talebine yol açan Arjantinli süperstarın ilk kupasını kaldırdığını görme şansını kaçırmak istemiyorlar.

Ve Messi çılgınlığı öyle bir boyuta ulaştı ki; Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i yenerek kazandığı maçın biletlerinden bile daha yüksek fiyatlara ulaştı.

BÜYÜK RESİM: Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finalinde en düşük fiyatlı koltuklar 77,50 dolardan satılırken Nashville - Inter Miami karşılaşmasının en ucuz biletleri şu anda Ticketmaster'da 484,45 dolardan satışta sunuldu.

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Dev maç için en iyi standarta sahip koltuğun fiyatı ise 12.075 dolardan işlem görüyor!

VE DAHA FAZLASI: Sezonluk bilet üye ön satışı Çarşamba günü saat 14:00'te sona erdi. ET ve genel halk biletlerine bir saat sonra erişilebildi. Geodis Park 30.000 kişilik kapasiteye sahip ve Cumartesi günü tamamen dolu olması bekleniyor.

İKİ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Messi, Ligler Kupası'ndaki altı maçında dokuz gol attı ve finalde de gol bulmak istiyor.

Bunu hem kendisi hem de taraftarlar için unutulmaz bir anı haline dönüştürmeyi amaçlıyor.