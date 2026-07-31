Amerikan kulübü Inter Miami'nin teknik direktörü Guillermo Hoyos, Arjantinli yıldız Lionel Messi ile resmi maçlara dönüş tarihini belirlemek amacıyla bir görüşme gerçekleştireceğini doğruladı. Bu görüşme, Messi'nin ülkesinin milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninin sona ermesinin ardından yapılacak.

Messi ve takım arkadaşı Rodrigo De Paul, 19 Temmuz'da New Jersey eyaletinde İspanya karşısında oynadıkları Dünya Kupası final maçının ardından bu hafta takımla antrenmanlarına yeniden başlamıştı. İkili, birkaç günlük dinlenme izni almış ve bu nedenle Amerikan Ligi'nde Chicago Fire ile CF Montréal karşılaşmalarında forma giyememişti.

Hoyos, "ESPN" sitesinin aktardığına göre bugün cuma günü şu açıklamayı yaptı: "Bu konuyu konuşuyorduk, ancak kendisi daha yeni döndü ve henüz resmi bir görüşme yapma fırsatımız olmadı. İkisinin de kulübe dönmesinden çok mutluyuz, onları burada görmek harika."

Messi, Dünya Kupası'nda sekiz gol atıp dört asist yaparak dikkat çekici bir performans sergilemiş ve Arjantin'e üst üste ikinci kez finale ulaşma yolunda ilham vermişti. Kapanış sahnesinde tam 120 dakika sahada kalırken, De Paul ise 70 dakika forma giymişti.

Inter Miami, cumartesi günü kendi sahası "Chase Stadium"da Columbus Crew'u ağırlamaya hazırlanıyor. Ardından takım, 5 Ağustos'ta Atlético San Luis ile karşılaşmak üzere "Leagues Cup" turnuvasında mücadele edecek. Takımın bu turnuvanın şampiyonluğunu 2023 yılında kazandığını, ayrıca 2025 sezonunda Seattle Sounders'a yenilmeden önce finale yükseldiğini hatırlatmak gerekir.

Bu konuda Hoyos, iki turnuvada paralel şekilde mücadele edilmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde maçların peş peşe gelmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek şöyle açıkladı: "Maçların çok fazla olması nedeniyle durumun son derece zor olduğunu düşünüyorum; birçok hafta boyunca gerçek bir maç yığılması olacak, bu da nefes almaya ya da dinlenmeye çok az zaman bırakıyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anda izlenen düzen şöyle özetlenebilir: maç, sonra maç, sonra dinlenme, sonra bir maç daha, böyle sürüp gidiyor. Bu karmaşık bir durum; maç yükü ağır ve fiziksel etkisini gösteriyor, ayrıca rekabetin kendisi de son derece yıpratıcı."