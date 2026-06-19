Messi'nin Cezayir maçındaki 'ayrıcalıklı muamele'si yankı uyandırdı

Cezayir Futbol Federasyonu, Arjantin’e karşı kaybedilen Dünya Kupası maçıyla ilgili olarak FIFA’ya resmi bir şikayette bulundu. Afrika ekibi Salı günü 0-3 mağlup oldu, ancak birçok hakem kararının maçın gidişatını büyük ölçüde etkilediğini düşünüyor.

Özellikle Lionel Messi’nin yaptığı sert faul, Cezayir’de büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Arjantinli kaptan, ilk yarının ortalarında savunma oyuncusu Aïssa Mandi’nin baldırına uzanmış bacağıyla vurdu, ancak hakem Szymon Marciniak oyuna devam etmesine izin verdi ve VAR da müdahale etmedi: Messi kart görmedi.

Cezayir Futbol Federasyonu’ndaki bir kaynağa göre, bu olay FIFA’ya sunulan şikayetin merkezini oluşturuyor. Federasyon, Messi’nin bu hareketi nedeniyle sahadan atılması gerektiğini düşünüyor.

Cezayir Futbol Federasyonu’ndan bir kaynak AFP’ye yaptığı açıklamada, “Şikayet esas olarak Messi’nin herkesin kırmızı kart hak ettiğini düşündüğü faulüne ilişkin” dedi. Messi, maçta hat-trick yaptı.

Cezayir Federasyonu, Dünya Kupası'ndaki grup maçı sırasında cezalandırılmayan iki ağır faul daha olduğunu belirtiyor.

"Ayrıca iki dirsek darbesiyle ilgili olay da yaşandı. Her ikisi de kırmızı kartla sonuçlanmalıydı," diye devam etti kaynak. Reuters'a göre, bu olaylardan biri Alexis Mac Allister'ın yaptığı iddia edilen dirsek darbesiyle ilgili.

Cezayir, şikayetin Arjantin’in sportif performansını sorgulamak amacıyla yapılmadığını vurguluyor. Ancak federasyon, maçın kritik anlarında hakemlerin yetersiz kaldığını düşünüyor.

"Arjantin’in güçlü bir takımı olmadığını söylemiyoruz, ancak adaletsizliğe karşı sessiz kalamayız," deniyor. "VAR’ın müdahale etmediği, son derece net üç olay vardı."