Arjantinli defans oyuncusu Marcos Senesi'nin kız arkadaşı, yıldız oyuncu Lionel Messi'nin Dünya Kupası finaline günler kala tüm Arjantin Millî Takımı oyuncularına verdiği sıra dışı bir hediyeyi gözler önüne serdi. Bu jest, takımın dünya şampiyonluğuna giden yolculuğunda öne çıkan takım ruhunu yansıtıyordu.

Senesi'nin kız arkadaşı ve İngiliz kadın futbolcu Kelsey Rose Bowers, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, defans oyuncusunun Arjantin Millî Takımı kaptanından aldığı özel olarak tasarlanmış mate setini tanıttı.

Videoda Arjantin Millî Takımı forması giyen Bowers, Arjantin Futbol Federasyonu'nun logosunu, Dünya Kupası fotoğrafını ve üzerine basılmış "Marcos Senesi" ismini taşıyan kahverengi bir çantayı gösterdi ve şunları söyledi: "Size gerçekten harika bir şey göstermek istiyorum, buna bayılacaksınız. Bu, Marcos'un turnuvada kazandığı, üzerinde adının yazılı olduğu kişisel bir çanta."

Kişisel dokunuşlu bir hediye

Bowers, hediyenin tüm oyunculara Messi'den geldiğini açıkladı. Çantanın içinde, üzerinde Tango kaptanının marka logosunu taşıyan altın renkli bir Stanley termos (ünlü Stanley markasının sıcak su için lüks bir ısı yalıtımlı kabı), bir mate su kabağı (mate içmek için kullanılan geleneksel kap), bir paket mate otu (mate içeceğinin hazırlanmasında kullanılan kurutulmuş yapraklar) ve ucunda filtre bulunan, entegre bir kaşıkla donatılmış metal bir pipet (mate içmeye özel metal boru) yer alıyordu.

Senesi'nin kız arkadaşı, defans oyuncusunun seti güvenle saklaması ve hâlihazırda ikamet ettiği Miami'ye götürmesi için kendisine verdiğini açıkladı.

Video, sosyal medya platformlarında büyük bir hızla yayıldı ve Arjantin Millî Takımı'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından takımın içinden gizli kalmış ayrıntılardan birini gün yüzüne çıkardı. Messi, mate su kabağını en simgesel Arjantin geleneklerinden birinin sembolü olarak kullanmıştı; bu gelenek, oyuncuları aralarındaki bağı ve samimiyeti güçlendiren günlük bir ritüelde bir araya getiriyordu.