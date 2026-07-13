Messi'nin Arjantin milli takımında oynamasını engelleyecek sert bir karar

Arjantin Futbol Federasyonu, ülkeden ayrılıp yurtdışındaki kulüplere transfer olan ve yurt içinde profesyonel sözleşme imzalamamış oyuncuların milli takımlarda forma giymesini yasaklayan yeni ve katı bir yönetmeliği uygulamaya koyduğunu duyurdu.

"Sportbible" ağının haberine göre, bu karar daha önce uygulanmış olsaydı, efsane futbolcu Lionel Messi'nin Arjantin milli takımında oynaması engellenmiş olacaktı.

Bu karar, dünya şampiyonu Arjantin'in Atlanta'da İngiltere ile oynayacağı heyecanla beklenen yarı final maçına yükselmesinin ardından geldi. Arjantin Milli Takımı, uzatmalarda İsviçre’yi 3-1 mağlup ederek bu aşamaya yükseldi. Takım, turnuvaya rekor niteliğindeki altıncı katılımında 8 gol atan yıldızı Lionel Messi’nin liderliğinde, tarihindeki dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Messi, 20 yıl önce Dünya Kupası'nda ilk kez sahneye çıkmış ve turnuva tarihinde 21 gol atarak bir rekor kırmıştı; ancak bu tuhaf kural gereği, şu anda genç bir oyuncu olsaydı Arjantin formasıyla bu rekoru kırması mümkün olmazdı.

Arjantin Futbol Federasyonu, geçtiğimiz Şubat ayında duyurulan yeni politikanın, genç yeteneklerin ayrılması durumunda yerel kulüpleri korumak amacıyla, kendi ülkesi Arjantin’de profesyonel sözleşme imzalamadan yurtdışına transfer olan hiçbir oyuncunun milli takımlara çağrılmasını yasakladığını doğruladı.

Arjantin’deki yasalar, oyuncuların 16 yaşına geldiklerinde profesyonel sözleşme imzalamasına izin veriyor. Arjantin Futbol Federasyonu’nun çağrıları yasaklama kararı, ülkede son dönemde “ebeveyn yetkisi” yasasının uygulandığı birkaç vakadan kaynaklanıyor. Bu yasa, ebeveynlere oyuncunun ilk profesyonel sözleşmesinin kaderini belirleme konusunda tam yetki veriyor; bu da yeteneği keşfedip geliştiren kulübün, transfer bedelinin tamamı yerine sadece yetiştirme bedeli almasına neden oluyor.

Arjantin Futbol Federasyonu yetkilileri bu durumu sınırlandırmaya çalışıyor. Arjantin Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar Direktörü Javier Méndez Cartier şu açıklamayı yaptı: “Başkanımız ve Yürütme Komitesi’nin kararıyla, Arjantin Futbol Federasyonu yönetimi her zaman oyuncuları geliştiren kulüplerin çıkarlarını savunmaya çalışmaktadır. Bunu anlamayan ve ebeveyn haklarını kullanarak başka bir ülkeye transfer olmayı seçen hiç kimse, hiçbir milli takıma çağrılmayacaktır.”

Messi, Rosario’daki Newell’s Old Boys’ta yetişmiş, 13 yaşındayken Barcelona’nın ünlü “La Masia” akademisine katılmıştı; bu transfer bugün gerçekleşseydi, ülkesini temsil etme hakkını tamamen yitirmiş olacaktı.

Bu senaryo, 2010 yılında yerel bir profesyonel sözleşme imzalamadan Independiente kulübünün genç takımından ayrılıp İngiliz kulübü Arsenal ile sözleşme imzalayan Arjantinli kaleci Emiliano Martínez için de geçerlidir.

Benzer şekilde, Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone’nin oğlu Giuliano Simeone de, River Plate akademisinde geçirdiği bir dönemin ardından 2019 yılında Arjantin’de profesyonel bir sözleşme imzalamadan bu İspanyol kulübüne katıldı.