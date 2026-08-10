Rosario kentine yakın Perez şehrindeki El Prado Mezarlığı'nda yalnızca Messi ailesinin katıldığı özel bir törenin ardından, Inter Miami oyuncusu babası Jorge'ye son vedasını yaptıktan sonra ailesiyle birkaç saat daha geçirmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüşünü ertelemeye karar verdi.

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı ülkesine cumartesi gecesi ulaştı ve babasının medfun olduğu özel mezarlıkta bütün geceyi geçirdi, buradan ancak pazar günü öğleden sonra ayrıldı.

Birkaç saat sonra Kentucky eyaletindeki Funes şehrinde bulunan, etrafı duvarla çevrili bir konut sitesindeki evine gitti.

Arjantinli Infobae sitesine göre: "Sahnenin, onun konumundaki bir kamu figürü için alışılmadık bir özelliği vardı: Zira geliş ya da defin töreni hakkında neredeyse hiçbir bilgi sızdırılmadı. Kiralanan uçak 8 Cumartesi öğle vakti Fort Lauderdale'den havalandı ve Fisherton'daki Malvinas Adaları Havalimanı'na iniş yaptı, oradan da Messi, eşi Antonela Roccuzzo ve çocuklarıyla birlikte doğrudan Perez Mezarlığı'na gitti ve burada kardeşleri ile diğer yakınlarıyla bir araya geldi."

Veda töreni, az sayıda izleyicinin ve çocukların sevgi ifadesi olarak bıraktığı bazı hatıra hediyelerinin bulunduğu, kapalı kapılar ardında gerçekleşti.

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Ayrıca Arjantin Futbol Federasyonu ile Arjantin Milli Takımı teknik ekibinin gönderdiği çiçek çelenkleri de görüldü.

Messi ailesini taşıyan siyah SUV mezarlığa girdiğinde, ziyaretçilerden biri "Güçlü kal Leo!" diye seslendi. Bu ifade mezarlığın yan kapılarına asılan bir pankartta da yer aldı. Rosario'daki kış gecesinin soğuğu, mekânın boşalmasına ve sessizlik ortamının pekişmesine katkıda bulundu. Sonuç, büyük tören gösterilerinden uzak, sakin bir veda oldu; bu, taziyelerini müdahale etmeden sunan ve ailenin gerekli gördüğü mahremiyetine tamamen saygı gösteren bir şehirde gerçekleşti.

Pazar sabahı, saat sekizden sonra hareketlilik yeniden El Prado'ya döndü. Öğleden önce Amerika Birleşik Devletleri'ne dönecekleri yönünde tahminler yürütüldü, ancak uçak boş havalandı ve konvoy, ailenin yıllardır Rosario'da ikamet ettiği kapalı Kentucky konut sitesinde ancak saat üçten sonra göründü.

O bölgede fark edilen tek değişiklik, kır kulübünün girişinde konumlanmış yaklaşık on iki gazetecinin varlığıydı.

Komşular, ailenin evinin yerini bilmelerine rağmen, fotoğraf çekmek için yaklaşmaktan ya da o anın mahremiyetini bölmekten kaçındı.

Jorge Messi aylardır bir hastalıkla mücadele ediyordu ve geniş çapta duyurulmamış olsa da bunu yalnızca yakınları biliyordu. Bu ketumluk, Dünya Kupası sırasında bile korundu; Lionel oynarken babası sağlık durumu nedeniyle son anda seyahatini iptal etmiş, aile fertlerinin çoğu ona destek olmak için yanında kalmıştı.

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