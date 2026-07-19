Messi nerede? İspanya, 45 dakikalık üstünlükle Arjantin'i ezip geçti

İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin karşısında ilk yarıda oyunun gidişatına tam anlamıyla damgasını vurdu ve turnuva boyunca sergilediği en iyi performanslarından birini ortaya koydu. Bu sırada Lionel Messi’nin liderliğindeki Arjantin kadrosu, kendi oyun stilini dayatmakta ya da Unai Simón’un kalesine ulaşmakta bariz bir yetersizlik gösterdi.

İspanya, top hakimiyeti ve kontrolüne dayalı alışılagelmiş oyun stilini sergiledi ve tüm boşlukları kapatarak “Tango” oyuncularını uzun süre geriye çekilmeye zorladıktan sonra, Messi liderliğindeki Arjantin’in hücum üçgenini neredeyse tamamen izole etmeyi başardı.

Rodri, bu üstünlüğün anahtarı oldu; oyunun ritmini dikkat çekici bir şekilde kontrol etti ve sürekli olarak savunmanın ortasına inerek atakları başlattı. Böylece Pau Koparsi ve Aymeric Laporte’ye oyun kurma özgürlüğü sağladı ve sürekli pas açıları açarak İspanya’nın topu kolayca dışarı çıkarmasına ve Arjantin’in baskısını kırmasına yardımcı oldu.

Ayrıca “La Roja”, yüksek pres ve ileri savunma stratejisine başvurdu; bu da Messi ve takım arkadaşlarının tehlikeli bölgelerde topu almasını engelledi. İspanya’nın hakimiyeti istatistiklere de yansıdı; İspanya milli takımı %64’lük top hakimiyetine sahipken, Arjantin’in payı sadece %36’da kaldı.

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İspanya’nın üstünlüğü sadece top hakimiyetiyle sınırlı kalmadı, hücumda da kendini gösterdi. İspanya oyuncuları kaleye 3 kez şut çekerken, Arjantin’in şut sayısı sıfırdı; bu da Luis de la Fuente’nin oyuncularının ilk 45 dakikada ne kadar hakimiyet kurduğunun açık bir göstergesiydi.

Bu üstünlük karşısında Messi ve arkadaşları, İspanya savunmasını aşacak herhangi bir boşluk bulamadı; bu nedenle Arjantin milli takımı, savunmacıların arkasına uzun paslar atmak zorunda kaldı. Ancak kaleci Unai Simón, “libero” rolünü mükemmel bir şekilde yerine getirdi ve Arjantinli forvetlere ulaşmadan önce topu kesmek için birden fazla kez kaleden çıktı.

İspanya’nın bariz üstünlüğüne rağmen, maçın sonucu hâlâ her türlü olasılığa açık. Özellikle de Arjantin milli takımı, bu turnuva boyunca birçok kez, Messi ve takım arkadaşlarının kritik anlarda sergilediği tecrübeden yararlanarak, az sayıda fırsatla maçların gidişatını tersine çevirebileceğini kanıtladı.