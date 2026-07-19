Messi nasıl durdurulabilir?.. Roberto Carlos yanıt veriyor

Brezilyalı futbol efsanesi Roberto Carlos, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finali öncesinde kısa bir basın toplantısına katıldı.

2026 Dünya Kupası finali, bugün Pazar akşamı New York'taki "MetLife" Stadyumu'nda oynanacak. İspanya, tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanmayı hedeflerken, Arjantin ise dördüncü Dünya Kupası zaferini elde etmeyi amaçlıyor.

Final maçı öncesinde "BeIN Sports" kanalına verdiği röportajda Messi'yi nasıl durdurabileceği sorulan Carlos, gülerek "Onu durdurmak imkansız" diye yanıt verdi.

Ve şöyle ekledi: “Messi uzun süredir dünyanın en iyi oyuncusu. İspanya milli takımı belki taktiksel bir planla maça başlayabilir ama bu planı onun karşısında sürdürmek ve başarılı olmak zor.”

İlk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen Dünya Kupası hakkında ise eski Real Madrid yıldızı şunları söyledi: “FIFA’yı yeni sistem ve turnuvanın başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Curaçao, Haiti ve Yeşil Burun Adaları gibi yeni takımları bize tanıttı; bu, modern futbolun bir yansıması.”