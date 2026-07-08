Messi, Mısır karşısında kendi rekorunu kırdı

Lionel Messi, dün Salı günü 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin milli takımını Mısır’a karşı 3-2’lik heyecan verici bir galibiyete taşıyarak, son şampiyonu çeyrek finale yükseltmesinin ardından, zengin kariyerine iki yeni tarihi başarı daha ekledi.

Arjantin kaptanı, ülkesinin tarihi geri dönüşüne katkıda bulunarak maçın en göze çarpan yıldızlarından biri oldu; önce farkı azaltan golün asistini yaptı, ardından beraberlik golünü attı. Daha sonra Enzo Fernández uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı ve Tango takımı, Messi’nin maç sırasında bir penaltı kaçırmasına rağmen, iki gol geriden gelerek dramatik bir zafere imza attı.

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Mısır kalesine attığı golle Messi, 2026 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 8'e çıkardı ve 30 yaş ve üzeri oyuncular arasında tek bir Dünya Kupası turnuvasında en fazla gol atan oyuncu oldu. Böylece, 2022 Dünya Kupası'nda attığı 7 golle kırdığı kendi rekorunu da aştı, "Opta" istatistik ağına göre.

Ayrıca Messi, Dünya Kupası tarihinde 38 yaş ve üzeri tüm oyuncuların attığı 17 golün 8’ini tek başına kaydetti; bu, turnuva tarihi boyunca bu yaş grubunun attığı toplam golün %47’sine denk geliyor.

"Pire" lakaplı Messi, Dünya Kupası şampiyonluğunu korumaya bir adım daha yaklaşmak amacıyla çeyrek finalde İsviçre karşısında Arjantin milli takımına liderlik ederken, tarihe adını yazmaya devam etmeyi umuyor.



