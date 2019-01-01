Messi: La Liga, Şampiyonlar Ligi'nden daha önemli

6. defa Altın Ayakkabı'yı kazanan Messi, ödülünü kabul ederken ilginç açıklamalarda bulundu.

, başarılarla dolu kariyerine bir ödül daha ekledi ve 6. defa Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu.

Bu ödülü üçüncü defa üst üste kazanan Arjantinli yıldız, Altın Ayakkabı'yı kabul ederken bir konuşma yaptı.

Kariyerinde 10 şampiyonluğu bulunan Messi, lokal başarının daha büyük hedeflerin önünü açtığı gerekçesiyle daha önemli olduğunu ifade etti.

Arjantinli süper yıldızın ifadeleri şöyle oluştu:

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"Şampiyonlar Ligi bizim için her zaman özel bir turnuva ve hep kazanmak istediğimiz bir kupa. Yine de biliyoruz ki La Liga en önemlisi çünkü bu sizin Şampiyonlar Ligi'nde ve yerel kupalarda rekabetçi olmanızı sağlar. Ligde kötü giderken Kupa 1'de başarılı olmak kolay değil"

'nın her kupada zafer hedeflediğini belirten Messi, "Hep Şampiyonlar Ligi konuşuluyor ama La Liga ve Kral Kupası'nı unutmamalıyız. Biz Barcelona'yız ve her şeyi kazanmak için oynarız" dedi.

Bu sezon La Liga'da arka arkaya 3. şampiyonluğunu arayan Barcelona, Devler Ligi'ni son olarak 2015 yılında müzesine götürmüştü.