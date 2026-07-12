Messi, İsviçre’yi geçtikten sonra: Arjantin’de olanlar normal değil

Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, çeyrek finalde İsviçre'yi yenerek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükseldikten sonra, ülkesinin milli takımının son yıllarda elde ettiği başarıların “olağan bir şey olmadığını” vurguladı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Arjantin milli takımı İsviçre karşısında zor anlar yaşadıktan sonra yarı finale yükselmeyi başardı. Messi, yarı finale yükselme sevinciyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bu takım tarih yazmaya devam ediyor ve daha fazlasını başarmak için çabalamaktan asla bıkmıyor."

Messi, takım arkadaşı Julian Alvarez hakkında da şunları söyledi: “Harika bir gol attı, ama bu ilk kez olmuyor. Bu şekilde pek çok gol attı. Gerçek şu ki, muhteşem bir goldu. Harika bir şut yeteneği var ve bunu kanıtladı; bunu çok uzun zamandır sergiliyor. Bu sezon Atlético Madrid formasıyla da benzer pek çok gol attı. Sonuçtan çok memnunum ve tabii ki Julian’ın gol attığı için, ayrıca Lautaro’nun da gol attığı için mutluyum. İkimizin de bu şekilde gol atmasına ihtiyacımız vardı, bu yüzden her şeyden çok memnunum.”

Messi, yeniden yarı finale yükselmeyle ilgili olarak şunları ekledi: “Bunu defalarca söyledim. Bu takım her zaman rekabet eder ve daha fazlasını başarma konusundaki azmi ya da arzusunu asla kaybetmez; en iyi milli takımlar seviyesinde olduğunu kanıtlamaya devam eder. Daha önce de söylediğim gibi, bu takımın başardıkları sıradan bir şey değil. Dünya şampiyonu olmak, Copa América’yı kazanmak, sonra tekrar yarı finale yükselip en iyi dört takım arasında yer almak… Bu sıradan bir şey değil.”

Ve şöyle devam etti: “Yaşadığımız anların tadını çıkarmalıyız, tıpkı taraftarların keyif aldığı ve bizim de yaşadığımız gibi. Her zamanki gibi, büyük ve güçlü bir futbol takımı karşısında bir kez daha mücadele edeceğiz ve biraz dinlenip mümkün olan en iyi hazırlık durumuna ulaşmaya çalışacağız.”

Messi, Dünya Kupası yarı finalinde üç maça çıkan ilk Arjantinli oyuncu oldu ve bu başarı hakkında şunları söyledi: “Gerçek şu ki, bir kez daha en iyi dört takım arasında yer almak muhteşem bir şey. Daha önce de söylediğim gibi, bu takım tarih yazmaya devam ediyor ve daha fazlasını başarmak için çabalamaktan asla yorulmuyor. Bugün yeni bir adım attık, yine elimizden geleni yapacağız ve her zamanki gibi bir sonraki maçta da mücadele edeceğiz."

İngiltere ile oynanacak beklenen karşılaşma hakkında ise Messi şunları söyledi: “Bu özel bir maç, çünkü benim için bir ilk. İngiltere hariç tüm milli takımlarla oynadım; bu yüzden bu karşılaşma ayrı bir anlam taşıyor, çünkü dediğim gibi İngiltere büyük bir milli takım ve futbol gücü. Bu büyüklükteki takımlarla maç yapmak her zaman harika, özellikle de Dünya Kupası yarı finalindeyken. Şimdi dinlenmeye çalışmalıyız, çünkü maçların yoğunluğu ve büyük yorgunluktan muzdarip durumdayız. Takım da bunu kesinlikle hissediyor. Her zamanki gibi rekabet etmeye devam edebilmek için mümkün olan en iyi duruma gelmeye çalışıyoruz.”