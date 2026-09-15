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Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Messi, İspanya'daki yeni transfer anlaşmasının sözleşmesini imzaladı

Eldense
Inter Miami CF - Cruz Azul
Inter Miami CF
Cruz Azul
Campeones Cup
L. Messi
İspanya
ABD
Meksika
Arjantin

Yeni dönem için büyük hedefler

Bir basın raporu, Amerikan ekibi Inter Miami'nin oyuncusu Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin İspanya'da dikkat çekici bir anlaşmayı tamamladığını ortaya koydu.

"AS" gazetesi şunları söyledi: "Sezon başındaki en dikkat çekici haberlerden biri doğrulanmak üzere. Lionel Messi, Eldense kulübünün yeni sahibi olmanın eşiğinde."

Gazete, satın alma sözleşmesinin zaten imzalandığını ve şu anda incelendiğini açıkladı; anlaşmanın tamamlanması için geriye kalan tek adımın İspanya Spor Konseyi'nin onayı olduğunu ekledi.

Arjantinli yıldız, kulübün tüm hisselerini satın alarak tek sahibi olacak.

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Eldense kulübü, nüfusu 55 binin biraz üzerinde olan bir şehirde şu anda 3.500 sezonluk bilet aboneliğine sahip.

 Messi, gelecekte birinci lige çıkma yönünde büyük hedefler taşıyan ve kısa süre önce İspanya İkinci Ligi'ne yükselen bir takımı satın alacak.

Messi'nin projesindeki öne çıkan isimlerden biri yedek kulübesinde bulunuyor: Javi Calleja. Madrid doğumlu teknik adam, Claudio Barragán'ın görevden alınmasının ardından takımın başına geçmek için en güçlü aday.

 Henüz kesin bir anlaşmaya varılmadı, ancak takımı çalıştırmak için ilk tercih o ve tablo önümüzdeki saatlerde netleşecek.

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