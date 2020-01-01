Messi ile La Liga arasında 700 milyon euro polemiği

Jorge Messi, oğlunun sözleşmesindeki 700 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin bu şartlar altında geçersiz olduğunu savundu.

ile arasında 'serbest kalma bedeli' gerilimi yaşanıyor.

Arjantinli süper yıldızın, sözleşmesindeki "her sezonun sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılabilir" maddesine dayanarak bonservisini eline alma isteğini yönetimine iletmesinin ardından La Liga Başkanı Javier Tebas bir açıklama yapmış ve Messi'nin takımdan ayrılmak için kontratındaki 700 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemek zorunda olduğunu söylemişti.

33 yaşındaki futbolcunun babası Jorge Messi, Tebas'a gönderdiği mektupta mevcut şartlarda bu maddenin geçerli olmadığını savundu.

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Messi cephesi, sözleşme gereği 2019-20 sezonunun bitimiyle birlikte oyuncunun tek taraflı ayrılık kararını yönetime bildirmesinin 700 milyon euro'luk serbest kalma bedelini geçersiz kıldığını savunuyor. Jorge Messi'nin mektubunda, oğlunun sözleşmesini herhangi bir tazminat olmadan feshedebileceği iddiası yer alıyor.

Jorge Messi'nin basınla paylaştığı bu mektubun ardından bir açıklama yapan La Liga yönetimi ise sözleşme şartlarının bir kez daha incelendiğini ve 700 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin geçerliliğini koruduğunu duyurdu.

Öte yandan 'in ünlü haber kaynaklarından TyC Sports, Leo Messi'nin kararından vazgeçtiğini ve Barcelona'da kalacağını iddia etti.