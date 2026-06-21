Messi herkesi şaşırttı… Ve De Paul ile de aynısını tekrarladı!

Arjantinli yıldız Lionel Messi, takım arkadaşı Rodrigo De Paul ile birlikte, 2026 Dünya Kupası 10. Grubun ikinci turunda Avusturya ile oynayacakları maçtan bir gün önce, saçlarını yenilemek için kuaföre gitti.

Yıllardır Arjantin milli takımıyla düzenli olarak çalışan kuaför Danny Ali, ikilinin daha şık ve modern yeni görünümleriyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Messi klasik saç stiline geri döndü

"Albirroja"nın kaptanı, Dünya Kupası'na biraz daha uzun saçlarla gelmişti, ancak son saatlerde saçlarını kestirerek alıştığı karakteristik saç stiline geri dönmeye karar verdi.

Bu değişiklik köklü bir dönüşüm olmasa da, 10 numaralı oyuncuya bu kritik maç öncesinde daha canlı bir görünüm kazandırıyor.

De Paul sadeliğini koruyor

Messi'ye bu ziyarette yakın arkadaşı De Paul eşlik etti. De Paul da yeni bir görünümle ortaya çıktı; ancak kariyerinin önceki aşamalarında benimsediği abartılı saç stillerinden tamamen farklı olarak, sade tarzını ve kısa saç kesimini korudu.

Orta saha oyuncusunu yıllardır eşlik eden bukleler, boyalı saç telleri ve uzun saçlar artık yok.

İkinci Dünya Kupası katılımında De Paul, daha klasik bir görünüm tercih etti ve Avusturya maçı öncesinde de bu görünümünü korudu.

Fırtına öncesi sakinlik

Danny Ali'nin paylaştığı fotoğrafta, ikili gülümsüyor ve rahat görünüyor; Arjantin'in Dünya Kupası'nda son 32'ye kalmasını garantileyebilecek maç öncesinde sakin bir atmosfer hakim.

İlk turda Cezayir'e karşı elde edilen ezici galibiyetin (3-0) verdiği güven ve takımın Kansas'a varışından bu yana ilk kez tam kadro olmasıyla, Messi ve De Paul, en azından görünüşte, Dünya Kupası'nda bir başka kritik maça çıkmak için dinç görünüyorlar.

Arjantin ile Avusturya arasındaki maç Pazartesi akşamı başlayacak ve bu karşılaşma, son şampiyonun turnuvanın ikinci turuna erken bir şekilde yükselmesini kesinleştirebilir.