Messi, Dünya Kupası yarı finalinde rekor kırdı

Bu Çarşamba akşamı 2026 Dünya Kupası yarı finalinde oynanan Arjantin-İngiltere maçı, her iki takımın yıldızları Lionel Messi ve Harry Kane için tarihi bir öneme sahipti.

İstatistik ağı “Squawka”ya göre, 39 yaş 21 gün ile Arjantin kaptanı, Dünya Kupası yarı finalinde forma giyen tarihin en yaşlı saha oyuncusu oldu ve olağanüstü kariyerine yeni bir rekor daha ekledi.

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Öte yandan, İngiltere kaptanı Harry Kane, "Üç Aslan" efsaneleri arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam etti. 121. uluslararası maçına çıkan Kane, Wayne Rooney'i (120 maç) geçerek İngiltere milli takımında en çok forma giyen oyuncular listesinde tek başına ikinci sıraya yerleşti.

İstatistik ağı “Opta”ya göre, Bayern Münih’in yıldızının önünde şu anda sadece 125 maçla rekoru elinde tutan efsanevi kaleci Peter Shilton bulunuyor.

İngiltere, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'i 2-1 mağlup ederken, Arjantin ise İsviçre'yi 3-1 yendi.

Aynı turdaki diğer maçta ise İspanya, 2022 Dünya Kupası ikincisi Fransa’yı 2-0 mağlup ederek finalde ilk bileti aldı.