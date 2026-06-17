Messi, Dünya Kupası'nda Ronaldo'dan önce eşsiz bir başarıya imza attı

Arjantin milli takımının kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda rakibi Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan önce eşsiz bir başarıya imza attı; Ronaldo ise bu rekoru eşitleme şansına sahip.

Messi, bugün Çarşamba sabahı "Arrohead" Stadyumu'nda Cezayir ile oynanacak maçta, Ürdün ve Avusturya'nın da yer aldığı 10. grupta Tango Milli Takımı'nın ilk onbirine liderlik ediyor.

Messi, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 yıllarında milli takımıyla sahaya çıktıktan sonra, Dünya Kupası tarihinde turnuvaya 6 kez katılan ilk futbolcu oldu.

"La Pulga", açılış maçını Ronaldo'dan önce oynamış olmanın avantajını kullandı; Ronaldo ise bu akşam Portekiz formasıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanacak maçta sahaya çıkarsa aynı rekoru egale edecek.

Ochoa değerli bir fırsatı kaçırdı

Meksika'nın tecrübeli kalecisi Guillermo Ochoa, Messi ve Ronaldo'dan önce bu tarihi başarıya ulaşabilirdi, ancak geçen Perşembe günü bu turnuvanın açılış maçında takımının Güney Afrika'ya karşı kazandığı galibiyette forma giymedi.

Ünlü Meksikalı kaleci, Cuma günü sabahın erken saatlerinde Güney Kore ile ve 25 Haziran sabahı Çek Cumhuriyeti ile oynanacak maçlarda forma giyerse, o da Messi’nin rekoruna ulaşabilir.

Ronaldo yeni bir başarı peşinde

Bununla birlikte, Ronaldo bugün bir başka önemli rekoru kırma şansına sahip. Bir gol atması halinde, Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu olacak.

Bu başarıyı Messi gerçekleştiremeyecek, zira o daha önce 2006, 2014, 2018 ve 2022 yıllarında gol atmış, 2010 turnuvasında ise gol atamamıştı.