21 yıllık ihtişamın ardından Lionel Messi sonrası dönem, Arjantin Millî Takımı'nın temellerini sarsan somut bir gerçeğe dönüştü. Pire lakaplı oyuncunun ülkesinin millî takımıyla ilk maçı, 2005 Ağustos'unda Macaristan Millî Takımı'na karşı oynanan hazırlık karşılaşmasında olmuştu.

Altın çağ sona erdi ve Albiceleste'nin soyunma odasında benzeri görülmemiş bir yeniden yapılanma başladı. Bu sürecin ilk kararı ise şok ediciydi: Atletico Madrid'in savunmacısı Cristian Romero, Tango'nun yeni kaptanı oldu.

Bir dönemin sonu, bir başkasının başlangıcı

Lionel Messi'nin millî takımı bırakması, Arjantin Millî Takımı'nın futbol dünyasına hükmettiği bir dönemin sonunu temsil ediyor. Ancak aynı zamanda takımın son yıllarda karşılaştığı en büyük meydan okumanın da kapısını aralıyor: sahadaki liderliğini yeniden inşa etmek ve rekabetçi seviyesini korumak.

Arjantin gazetesi "tyc sports", millî takım içindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde kararın anlık bir gelişme olmadığını, aksine son Dünya Kupası başlamadan önce planlandığını ortaya koydu. Romero, son Mundial'in ardından millî takımdan ayrılan Messi ve Nicolas Otamendi'nin arkasında üçüncü kaptan olarak atanmıştı.

Neden Emiliano Martinez değil de Romero?

Teknik direktör Lionel Scaloni, Belgrano akademisinin yetiştirdiği 28 yaşındaki oyuncuyu takımın kaptanı olarak atayarak cesur bir karara imza attı. Böylece Arjantinli teknik adamın kadrosundaki eski kaptan Emiliano Martinez ve Nicolas Tagliafico gibi ağır isimler yerine onu tercih etti.

Atletico Madrid'in savunmacısı, önümüzdeki dönemde soyunma odasındaki kaptanlık rolünü ve sahada takımı yönetme sorumluluğunu üstlenecek. Bununla birlikte, Scaloni'nin kendisinin 2027 yılında bu görevi sürdürüp sürdürmeyeceği henüz kesinleşmiş değil; zira teknik adam Arjantin Futbol Federasyonu ile sözleşmesinin uzatılması konusunda hâlâ müzakere hâlinde.

Daha önce 3 kez

Rakiplerinin bu hafta açıklanacağı eylül ayındaki hazırlık maçları, Cristian Romero'nun kaptan olarak çıkacağı ilk maçlar olmayacak. Zira Arjantin ile oynadığı 58 maçta, tamamı Scaloni yönetiminde olmak üzere kaptanlık pazubandını daha önce üç kez takmıştı.

İlk pazubandını geçen yıl, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Şili'ye karşı deplasmanda oynanan ve Arjantin'in 1-0 kazandığı maçta taktı. Bu başarıyı ekimde Venezuela'ya karşı oynanan hazırlık maçında tekrarladı ve son olarak geçtiğimiz mart ayında Moritanya'ya karşı kazanılan 2-1'lik maçta kaptanlık pazubandını taşıdı.

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